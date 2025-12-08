ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Δικέφαλος για μεγάλα πράγματα | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους ερυθρόλευκους
Σε διάστημα 20 ημερών, ο ΠΑΟΚ, μετά την ΑΕΚ, νίκησε (30-27) και τον Ολυμπιακό στη Μίκρα, δείχνοντας ικανός για μεγάλα πράγματα στη φετινή Handball Premier.
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο θριαμβευτής του πρώτου ντέρμπι στον δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος χάντμπολ.
Μολονότι βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κι έκανε το «6 στα 6» στο κλειστό της Μίκρας. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου είχε νικήσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια την ΑΕΚ, της οποίας είχε σπάσει το αήττητο.
Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης κι έκτοτε μετράει 9-2-0.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:
- Ιωνικός Ν.Φ. - AEK 24-33
- Διομήδης Αργους - ΓΑΣ Κιλκίς 26-28
- ΕΣΝ Βριλησσίων - Δράμα 1986 32-31
- Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31
- ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27
- ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας 12/12
Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
- ΑΕΚ 22
- ΠΑΟΚ 20
- Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -11αγ.
- Ιωνικός Ν.Φ. 15
- Αθηναϊκός 15
- ΓΑΣ Κιλκίς 12
- Ζαφειράκης Νάουσας 11
- Διομήδης Άργους 8
- ΕΣΝ Βριλησσίων 7
- Δράμα 1986 6 -11αγ.
- ΑΣΕ Δούκα 5 -11αγ.
- Φέρωνας Βέροιας 1 -11αγ.
