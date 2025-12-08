ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: Δικέφαλος για μεγάλα πράγματα | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους ερυθρόλευκους

Σε διάστημα 20 ημερών, ο ΠΑΟΚ, μετά την ΑΕΚ, νίκησε (30-27) και τον Ολυμπιακό στη Μίκρα, δείχνοντας ικανός για μεγάλα πράγματα στη φετινή Handball Premier.

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός
Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο θριαμβευτής του πρώτου ντέρμπι στον δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος χάντμπολ.

Μολονότι βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κι έκανε το «6 στα 6» στο κλειστό της Μίκρας. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου είχε νικήσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια την ΑΕΚ, της οποίας είχε σπάσει το αήττητο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης κι έκτοτε μετράει 9-2-0.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:

  • Ιωνικός Ν.Φ. - AEK 24-33
  • Διομήδης Αργους - ΓΑΣ Κιλκίς 26-28
  • ΕΣΝ Βριλησσίων - Δράμα 1986 32-31
  • Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31
  • ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27
  • ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας 12/12

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

  1. ΑΕΚ 22
  2. ΠΑΟΚ 20
  3. Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -11αγ.
  4. Ιωνικός Ν.Φ. 15
  5. Αθηναϊκός 15
  6. ΓΑΣ Κιλκίς 12
  7. Ζαφειράκης Νάουσας 11
  8. Διομήδης Άργους 8
  9. ΕΣΝ Βριλησσίων 7
  10. Δράμα 1986 6 -11αγ.
  11. ΑΣΕ Δούκα 5 -11αγ.
  12. Φέρωνας Βέροιας 1 -11αγ.

