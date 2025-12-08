ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: «Δικέφαλος» για μεγάλα πράγματα! | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους «ερυθρόλευκους»

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» ήταν ο θριαμβευτής του πρώτου ντέρμπι στον δεύτερο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος χάντμπολ.

Μολονότι βρέθηκε να χάνει με πέντε γκολ διαφορά, ο ΠΑΟΚ πήρε τη νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό κι έκανε το «6 στα 6» στο κλειστό της Μίκρας. Να θυμίσουμε ότι στα τέλη Νοεμβρίου είχε νικήσει για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια την ΑΕΚ, της οποίας είχε σπάσει το αήττητο.

Η ομάδα της Θεσσαλονίκης ηττήθηκε στην πρεμιέρα από τον Ολυμπιακό στο κλειστό της Ηλιούπολης κι έκτοτε μετράει 9-2-0.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στην Handball Premier:

Ιωνικός Ν.Φ. - AEK 24-33

Διομήδης Αργους - ΓΑΣ Κιλκίς 26-28

ΕΣΝ Βριλησσίων - Δράμα 1986 32-31

Ζαφειράκης Νάουσας - Αθηναϊκός 29-31

ΠΑΟΚ - Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 30-27

ΑΣΕ Δούκα - Φέρωνας Βέροιας 12/12

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

ΑΕΚ 22 ΠΑΟΚ 20 Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή 18 -11αγ. Ιωνικός Ν.Φ. 15 Αθηναϊκός 15 ΓΑΣ Κιλκίς 12 Ζαφειράκης Νάουσας 11 Διομήδης Άργους 8 ΕΣΝ Βριλησσίων 7 Δράμα 1986 6 -11αγ. ΑΣΕ Δούκα 5 -11αγ. Φέρωνας Βέροιας 1 -11αγ.

