Χάντμπολ, Super Cup, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 24-23: «Ερυθρόλευκη» η πρώτη κούπα

Ο Ολυμπιακός / Όμιλος Ξυνή κατέκτησε τον πρώτο τίτλο της νέας σεζόν, καθώς επικράτησε 24-23 της ΑΕΚ στον τελικό του Super Cup που έγινε στο Κλειστό Γυμναστήριο του Καματερού.

Newsbomb

Ολυμπιακός - ΑΕΚ
Οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Σούπερ Καπ
Eurokinissi Sports
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν να χάνουν 12-11 στο ημίχρονο του τελικού που βρήκε τις δύο ομάδες να μη βρίσκονται στην επιθυμητή αγωνιστική ετοιμότητα, δεδομένου ότι η Handball Premier είναι προγραμματισμένο να αρχίσει το προσεχές Σάββατο (20/9).

Την κατάκτηση του τροπαίου από τους Πειραιώτες «υπέγραψε» ο τερματοφύλακας Ντιόγκο Βαλέριο που απέκρουσε στο τέλος του αγώνα το σουτ, με το οποίο ο Βίκτορ Βλαστός προσπάθησε να «γράψει» το 24-24 και να στείλει το ματς στην παράταση.

Ο τελικός της Δευτέρας (15/09) ήταν ο πέμπτος στην ιστορία του Super Cup Ανδρών στο χάντμπολ. Ο Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας κατέκτησε το «παρθενικό» τρόπαιο στη διοργάνωση το 1999, επικρατώντας του ΑΣΕ Δούκα με 26-20, ενώ ο θεσμός αναβίωσε μετά από 23 χρόνια και συγκεκριμένα το 2022, όταν ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή επιβλήθηκε 30-24 του ΑΕΣΧ Πυλαίας. Επίσης, οι Πειραιώτες κατέκτησαν το τρόπαιο το 2023, νικώντας 26-25 στην παράταση την ΑΕΚ, και πέρυσι, όταν επιβλήθηκαν του ΠΑΟΚ με 32-25.

Πλέον οι δύο ομάδες στρέφουν την προσοχή τους στη Handball Premier, με τον -κάτοχο του τίτλου- Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον «συμπολίτη» Ιωνικό Νέας Φιλαδελφείας.

Πεντάλεπτα: 3-1, 6-2, 8-3, 9-7, 10-11, 11-12 (ημχ.) 14-13, 17-14, 19-15, 21-18, 22-20, 24-23

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πάλη: Παγκόσμιος Πρωταθλητής ο Κουγιουμτσίδης!

21:46ΕΛΛΑΔΑ

Γαύδος: Νέα καραβιά με 40 μετανάστες - Στα όρια τα κέντρα κράτησης - Συναγερμός στις Αρχές

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

21:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος ΚΟΚ: Οι πιο συχνές παραβάσεις που «σφυροκοπά» η Τροχαία στην Αττική

21:42ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε μπαρ στη Μαδρίτη: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα ερείπια

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων προς τα θύματα κακοποίησης: «Είθε να μάθουμε να ακούμε τις πληγές σας, να περπατάμε μαζί»

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακή εμφάνιση Ψαραετού στην Κρήτη: Το σπάνιο μεταναστευτικό πουλί

21:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Χάντμπολ, Super Cup, Ολυμπιακός - ΑΕΚ 24-23: «Ερυθρόλευκη» η πρώτη κούπα

21:22ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ημίγυμνος άνδρας εισέβαλε σε εκκλησία και προσπάθησε να διαρρήξει το παγκάρι 

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν και βύθισαν το σκάφος τουριστών - Βίντεο

21:13ΕΛΛΑΔΑ

Οι υδροσίφωνες και οι αρχαίοι Έλληνες – Η εξήγηση του Θοδωρή Κολυδά

21:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 60χρονος χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσωπο - Την βρήκαν αιμόφυρτη οι αστυνομικοί

20:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Κακόγουστη φάρσα σε νοσοκομείο – Γιατρός πέταξε δυναμιτάκι σε νοσηλευτή που κοιμόταν

20:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League, Ολυμπιακός - Πάφος: Ο διαιτητής του περσινού τελικού σφυρίζει την πρεμιέρα

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

20:37ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Μαχητικά αεροσκάφη Typhoon στέλνει στην Πολωνία η Βρετανία - Συμμετοχή στην αποστολή «Ανατολικός φρουρός»

20:31ΚΟΣΜΟΣ

Τα χταπόδια εμπνέουν τη ρομποτική: Τα «έξυπνα» πλοκάμια τους έχουν διαφορετική «αποστολή»

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Φτηνή αντιπολίτευση»: Ο Μαρινάκης απαντά στο «ο Αντετοκούνμπο δεν θα έπαιζε ποτέ στη σημερινή εθνική»

21:11ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μουρτζούκου: Κατασχέθηκαν τα κινητά τηλέφωνα της μητέρας και της γιαγιάς του Παναγιωτάκη

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νέος συναγερμός στην Πολωνία: Εξουδετερώθηκε drone πάνω από κυβερνητικά κτήρια

20:28ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Ελεύθερη αφέθηκε η influencer - «Έπαιρνα ναρκωτικά γιατί με βοηθούσαν να παίρνω αποφάσεις», ισχυρίστηκε

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: 60χρονος χαράκωσε τη σύζυγό του στο πρόσωπο - Την βρήκαν αιμόφυρτη οι αστυνομικοί

20:38ΕΘΝΙΚΑ

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι και ο 25ος μεσημβρινός

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός 45χρονος στις Αχαρνές - Τον εντόπισε φίλος του - Έπαιζαν παιδιά λίγο πιο πέρα

13:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Το σχόλιό του για τις τουρκικές σημαίες στο live του - «Φύγετε από εδώ τώρα»

21:20ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στην Πορτογαλία: Όρκες επιτέθηκαν και βύθισαν το σκάφος τουριστών - Βίντεο

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητες εικόνες στη Λαμία: Αυτοκίνητο καταδίωκε άλλο όχημα με μεγάλη ταχύτητα μέσα στην πόλη

17:55ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τόκιο 2025: Τρομερή στιγμή - Η αγωνία Καραλή για το άλμα του Ντουπλάντις και το ξέσπασμα στο ρεκόρ

21:58ΕΛΛΑΔΑ

ΚΟΚ: Σε πιλοτική λειτουργία οι κάμερες ελέγχου κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη – Καταγράφηκε η πρώτη παράβαση

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

16:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με πτώση της θερμοκρασίας - Τι φέρνει υπέρξηρος βόρειος δροσερός άνεμος... έστω για λίγο

13:10ΚΟΣΜΟΣ

Σατανικό σχέδιο εκδίκησης: Ζευγάρι βασάνισε τους εραστές της γυναίκας

17:16LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Όλη η αλήθεια για τον «κοριό» στο σαλόνι του τραγουδιστή - Η μήνυση στην αδερφή του

18:30WHAT THE FACT

Μοναδική ανακάλυψη στην Πομπηία: Ανθρώπινος εγκέφαλος μετατράπηκε σε γυαλί εξαιτίας του Βεζούβιου

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Δρομολόγιο τρόμου στον Πειραιά: Ο οδηγός τρόλεϊ που ξυλοκοπήθηκε περιγράφει στο Newsbomb τον εφιάλτη - «Με χτύπησε με γροθιά στον λαιμό»

11:17ΕΘΝΙΚΑ

Δημήτριος Βακεντής: Ποιος είναι ο νέος διοικητής ΑΣΔΕΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ