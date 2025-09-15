Εμμανουήλ Καραλής: Χάρισε το 26ο μετάλλιο στην Ελλάδα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο μετάλλιο της χώρας στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του άλματος επί κοντώ, «δυσκόλεψε» τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στην συνέχεια έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και τελείωσε τον αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης, όγδοο ασημένιο και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:

ΕΤΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΑΓΩΝΙΣΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΟ 1983 Άννα Βερούλη Ακοντισμός Χάλκινο 1997 Νίκη Ξάνθου Μήκος Ασημένιο 1997 Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Χάλκινο 1999 Βούλα Τσιαμήτα Τριπλούν Χρυσό 1999 Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Χρυσό 1999 Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Ασημένιο 1999 Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Ασημένιο 1999 Κατερίνα Θάνου 100μ. Χάλκινο 1999 Όλγα Βασδέκη Τριπλούν Χάλκινο 2001 Κώστας Κεντέρης 200μ. Χρυσό 2001 Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Ασημένιο 2001 Κώστας Γκατσιούδης Ακοντισμός Χάλκινο 2001 Κατερίνα Θάνου 100μ. Ασημένιο 2001 Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Χάλκινο 2003 Μιρέλα Μανιάνι Ακοντισμός Χρυσό 2003 Τασούλα Κελεσίδου Δισκοβολία Ασημένιο 2003 Κατερίνα Βόγγολη Δισκοβολία Χάλκινο 2003 Περικλής Ιακωβάκης 400μ. εμπόδια Χάλκινο 2003 Κατερίνα Θάνου 100μ. Χάλκινο 2015 Νικόλ Κυριακοπούλου Επί κοντώ Χάλκινο 2017 Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ Χρυσό 2019 Κατερίνα Στεφανίδη Επί κοντώ Χάλκινο 2022 Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Ασημένιο 2023 Μίλτος Τεντόγλου Μήκος Χρυσό 2023 Αντιγόνη Ντρισμπιώτη 35χλμ. βάδην Χάλκινο 2025 Εμμανουήλ Καραλής Επί κοντώ Ασημένιο

