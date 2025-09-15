Εμμανουήλ Καραλής: Χάρισε το 26ο μετάλλιο στην Ελλάδα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πήρε το πρώτο μετάλλιο της χώρας στο φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου
AP Photo/Matthias Schrader
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του άλματος επί κοντώ, «δυσκόλεψε» τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στην συνέχεια έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και τελείωσε τον αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.

Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης, όγδοο ασημένιο και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.

Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:

ΕΤΟΣ

ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ

ΑΓΩΝΙΣΜΑ

ΜΕΤΑΛΛΙΟ

1983

Άννα Βερούλη

Ακοντισμός

Χάλκινο

1997

Νίκη Ξάνθου

Μήκος

Ασημένιο

1997

Κώστας Γκατσιούδης

Ακοντισμός

Χάλκινο

1999

Βούλα Τσιαμήτα

Τριπλούν

Χρυσό

1999

Μιρέλα Μανιάνι

Ακοντισμός

Χρυσό

1999

Κώστας Γκατσιούδης

Ακοντισμός

Ασημένιο

1999

Τασούλα Κελεσίδου

Δισκοβολία

Ασημένιο

1999

Κατερίνα Θάνου

100μ.

Χάλκινο

1999

Όλγα Βασδέκη

Τριπλούν

Χάλκινο

2001

Κώστας Κεντέρης

200μ.

Χρυσό

2001

Μιρέλα Μανιάνι

Ακοντισμός

Ασημένιο

2001

Κώστας Γκατσιούδης

Ακοντισμός

Χάλκινο

2001

Κατερίνα Θάνου

100μ.

Ασημένιο

2001

Τασούλα Κελεσίδου

Δισκοβολία

Χάλκινο

2003

Μιρέλα Μανιάνι

Ακοντισμός

Χρυσό

2003

Τασούλα Κελεσίδου

Δισκοβολία

Ασημένιο

2003

Κατερίνα Βόγγολη

Δισκοβολία

Χάλκινο

2003

Περικλής Ιακωβάκης

400μ. εμπόδια

Χάλκινο

2003

Κατερίνα Θάνου

100μ.

Χάλκινο

2015

Νικόλ Κυριακοπούλου

Επί κοντώ

Χάλκινο

2017

Κατερίνα Στεφανίδη

Επί κοντώ

Χρυσό

2019

Κατερίνα Στεφανίδη

Επί κοντώ

Χάλκινο

2022

Μίλτος Τεντόγλου

Μήκος

Ασημένιο

2023

Μίλτος Τεντόγλου

Μήκος

Χρυσό

2023

Αντιγόνη Ντρισμπιώτη

35χλμ. βάδην

Χάλκινο

2025

Εμμανουήλ Καραλής

Επί κοντώ

Ασημένιο

