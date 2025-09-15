Εμμανουήλ Καραλής: Χάρισε το 26ο μετάλλιο στην Ελλάδα σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Το πρώτο του μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατέκτησε ο Εμμανουήλ Καραλής.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εξαιρετικό αγώνα στον τελικό του άλματος επί κοντώ, «δυσκόλεψε» τον «εξωγήινο» Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος στην συνέχεια έκανε παγκόσμιο ρεκόρ και τελείωσε τον αγώνα με το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.
Παράλληλα, αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο της Ελλάδας στο 20ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο, εξασφαλίζοντας ότι η χώρα μας θα βρίσκεται εντός του πίνακα μεταλλίων, για έκτη διαδοχική διοργάνωση.
Συνολικά, είναι το 26ο μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία της διοργάνωσης, όγδοο ασημένιο και πρώτο στο επί κοντώ ανδρών, που ακολουθεί τα... χνάρια του αντίστοιχου αγωνίσματος των γυναικών, όπου η χώρα μας έχει ένα χρυσό και δύο χάλκινα, με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου.
Τα 26 ελληνικά μετάλλια ανά διοργάνωση:
ΕΤΟΣ
ΑΘΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ
ΑΓΩΝΙΣΜΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΟ
1983
Άννα Βερούλη
Ακοντισμός
Χάλκινο
1997
Νίκη Ξάνθου
Μήκος
Ασημένιο
1997
Κώστας Γκατσιούδης
Ακοντισμός
Χάλκινο
1999
Βούλα Τσιαμήτα
Τριπλούν
Χρυσό
1999
Μιρέλα Μανιάνι
Ακοντισμός
Χρυσό
1999
Κώστας Γκατσιούδης
Ακοντισμός
Ασημένιο
1999
Τασούλα Κελεσίδου
Δισκοβολία
Ασημένιο
1999
Κατερίνα Θάνου
100μ.
Χάλκινο
1999
Όλγα Βασδέκη
Τριπλούν
Χάλκινο
2001
Κώστας Κεντέρης
200μ.
Χρυσό
2001
Μιρέλα Μανιάνι
Ακοντισμός
Ασημένιο
2001
Κώστας Γκατσιούδης
Ακοντισμός
Χάλκινο
2001
Κατερίνα Θάνου
100μ.
Ασημένιο
2001
Τασούλα Κελεσίδου
Δισκοβολία
Χάλκινο
2003
Μιρέλα Μανιάνι
Ακοντισμός
Χρυσό
2003
Τασούλα Κελεσίδου
Δισκοβολία
Ασημένιο
2003
Κατερίνα Βόγγολη
Δισκοβολία
Χάλκινο
2003
Περικλής Ιακωβάκης
400μ. εμπόδια
Χάλκινο
2003
Κατερίνα Θάνου
100μ.
Χάλκινο
2015
Νικόλ Κυριακοπούλου
Επί κοντώ
Χάλκινο
2017
Κατερίνα Στεφανίδη
Επί κοντώ
Χρυσό
2019
Κατερίνα Στεφανίδη
Επί κοντώ
Χάλκινο
2022
Μίλτος Τεντόγλου
Μήκος
Ασημένιο
2023
Μίλτος Τεντόγλου
Μήκος
Χρυσό
2023
Αντιγόνη Ντρισμπιώτη
35χλμ. βάδην
Χάλκινο
2025
Εμμανουήλ Καραλής
Επί κοντώ
Ασημένιο