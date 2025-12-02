Ο Μαρινάκης, το SAFE και ο... κουβάς

Τα αφηγήματα που στήθηκαν περί ενδοτισμού και υποχωρητικότητας της κυβέρνησης πήγαν... κουβά

Ο Μαρινάκης, το SAFE και ο... κουβάς
Την Κυριακή έληξε η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα SAFE και η Τουρκία είναι εκτός. Όπως εκτός βρέθηκαν και τα αφηγήματα που στήθηκαν περί ενδοτισμού και υποχωρητικότητας της κυβέρνησης, η οποία σύμφωνα με τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν μερίμνησε ώστε να υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την αποτροπή της συμμετοχής στο πρόγραμμα της γείτονας.

Και για μια ακόμη φορά όλοι όσοι υποστήριζαν αυτή την εξέλιξη πήγαν… κουβά όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Και πήγαν… κουβά διότι υπήρξαν και όροι και προυποθέσεις.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος και λοιποί, από τον περασμένο Μάιο άσκησαν κριτική, κατηγόρησαν την κυβέρνηση και την εξωτερική πολιτική που ασκεί. Όχι ότι δεν θα βρουν να συνεχίσουν, αλλά με το θέμα του SAFE δεν κινήθηκε με… safe τακτική.

Σε κάθε περίπτωση όπως είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παραθέτοντας δηλώσεις των αρχηγών των κομμάτων για τους κυβερνητικούς χειρισμούς, «τα συμπεράσματα δικά σας...».

