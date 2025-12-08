Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας

«Οι συμφωνίες αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης», σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης

Newsbomb

Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, στο συνέδριο Greece Talks 2025. The Intelligence Age, Travel, Culture and Connection.

EUROKINISSI.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι πρόσφατες συμφωνίες ελληνικών εταιρειών να εισάγουν αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο στη χώρα για εξαγωγή στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλάζουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Οι συμφωνίες «ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της Ελλάδας» και «συμβάλλουν στην περαιτέρω ενίσχυση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων», αλλά και «αναδιαμορφώνουν το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης επειδή αλλάζουν τον ενεργειακό χάρτη σε σημαντικό βαθμό», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης σε συνέντευξη στο Bloomberg, στη Νέα Υόρκη.

Ακόμη, είπε ότι υπάρχουν κάποιες ιδέες για «περαιτέρω ενίσχυση των ενεργειακών μας σχέσεων».

Τα σχόλια του αντιπροέδρου της κυβέρνησης διατυπώνονται σε μια περίοδο, κατά την οποία η Ελλάδα επιδιώκει να γίνει κόμβος μεταφοράς φυσικού αερίου για την περιοχή, καθώς η Ευρώπη εργάζεται για την πλήρη απαγόρευση των ρωσικών προμηθειών, όπως μεταδίδει το πρακτορείο.

Η Ουκρανία αγωνίζεται, επίσης, να εξασφαλίσει ενέργεια για τον χειμώνα, αφού οι ρωσικές αεροπορικές επιδρομές εξαφάνισαν περισσότερο από το ήμισυ της εγχώριας παραγωγής φυσικού αερίου της.

Σε μία ένδειξη ότι η Ελλάδα έχει ξεπεράσει τις ημέρες της κρίσης χρέους, που πέρασε πριν από μια δεκαετία και πλέον, ο Κυριάκος Πιερρακάκης θα διεκδικήσει αυτή την εβδομάδα την προεδρία του Eurogroup, της ομάδας των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης που συνεδριάζει κάθε μήνα.

Η υποψηφιότητα του κ. Πιερρακάκη για την κορυφαία θέση στην Ευρωζώνη «υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα εφαρμόζει επιτυχημένη οικονομική πολιτική», σχολίασε ο κ. Χατζηδάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:58ΕΛΛΑΔΑ

Ψηφίστηκε στην επιτροπή της Βουλής νομοσχέδιο για ιδρύματα, κληρονομιές και δωρεές

18:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καραμανλής και Βενιζέλος για την «Κρίση της Δημοκρατίας σήμερα» - LIVE

18:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 30-27: «Δικέφαλος» για μεγάλα πράγματα! | Μετά την ΑΕΚ, νίκησε και τους «ερυθρόλευκους»

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: «Μιλάω τακτικά με τον Πούτιν, πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες μας αναζητούν»

18:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης στο Bloomberg: Οι ενεργειακές συμφωνίες ενισχύουν τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας

18:44ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Ανοίγει για λίγες ώρες το αεροδρόμιο Ηρακλείου - Ποιες πτήσεις θα πραγματοποιηθούν

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Όρμπαν: Η Τουρκία εγγυάται τη ροή ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ουγγαρία

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη

18:32ΚΟΣΜΟΣ

Νιγηρία: Νέα απελευθέρωση 100 μαθητών που απήχθησαν από καθολικό σχολείο

18:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Τρίκαλα: Αποχώρησαν από την Elite League – Με 15 ομάδες συνεχίζεται η δεύτερη κατηγορία

18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

18:26BOMBER

SAFE: Η στρατηγική της Αθήνας για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

17:57LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Πλησιάζει η μεγάλη επιστροφή στις πίστες - Η ημερομηνία της πρεμιέρας

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Σκληραίνουν και άλλο τη στάση τους αγρότες -Κλειστές οι παρακαμπτήριες στη Νίκαια

17:51ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου», λέει ο πατέρας του 2χρονου

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Δυο αετοί απελευθερώθηκαν στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς - Φωτογραφία

17:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία Ελλάδας-Γερμανίας στο μεταναστευτικό: Διαγραφή όλων των εκκρεμοτήτων του παρελθόντος

17:46ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο πραγματικός λόγος που διέγραψε τις φωτογραφίες με τους Μπακς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:28ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Επίθεση με επτά μαχαιριές σε 14χρονο - Είχε κλείσει ραντεβού με μία 20χρονη

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότης κατά αστυνομικού με την... κατσούνα - Η φωτογραφία από τα Χανιά που έγινε viral

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Παντελίδης: Αποζημίωση 48.000 ευρώ καλείται να πληρώσει η οικογένεια του τραγουδιστή

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Για εγκληματική οργάνωση διώκονται αγρότες που εισέβαλαν στο αεροδρόμιο Ηρακλείου και κατέστρεψαν περιπολικό - Δείτε φωτογραφίες

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή του σκηνικού από την Πέμπτη - Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες

17:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι Βρυξέλλες απέρριψαν στο σύνολό της την ελληνική πρόταση για αγορές οπλικών συστήματων €2,819 δισ. και αξίωσαν από την Αθήνα: «Ξαναστείλτε το σχέδιο...»

17:12ΚΟΣΜΟΣ

Τσουνάμι «χτύπησε» Αομόρι και το Χοκαίντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

13:57LIFESTYLE

Εσπευσμένα στο νοσοκομείο η Έλενα Παπαρίζου

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026: Νωρίτερα θα δουν λεφτά 4,2 εκατ. συνταξιούχοι – Πότε θα ξεκινήσουν οι πληρωμές

14:25ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στη Βρετανία για τη μεταλλαγμένη «σούπερ γρίπη» - «Ξαναζούμε εποχές κορονοϊού»

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Πιτσιρικάς έκανε χειρονομίες στην κάμερα του ΣΚΑΪ και ο Κούτρας εκνευρίστηκε

16:53LIFESTYLE

Μπέττυ Μαγγίρα: Ξέσπασε η Τζο Κουτσοκώστα για τη συνεργασία τους – «Τουλάχιστον το παραδέχεσαι»

14:51LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Καινούργιου, Λιάγκας και Τσιμτσιλή για τη μάχη της ψυχολόγου με τον καρκίνο - «Αποτελεί φωτεινό παράδειγμα, δίνει μήνυμα ζωής»

11:05LIFESTYLE

«Ενημέρωσα την ομάδα να επιστρέψουμε Αθήνα... Η αμοιβή μας ήταν €11.000 και όχι €26.300 όπως ανακοίνωσε ο δήμος»: Ο Θεοφάνους εξηγεί την απουσία του από χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στο Ναύπλιο

13:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι πότε αλλάζει το σκηνικό ο Αντικυκλώνας - Τα πρώτα δείγματα για τα Χριστούγεννα

08:19ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Ατμοσφαιρικό «βουνό» πάνω από τη Μεσόγειο - Αλλάζει το μοτίβο καιρού τα Χριστούγεννα

10:41WHAT THE FACT

Κολοσσιαίος πύθωνας έστησε ενέδρα σε αγρότη - Τον έριξε από το ποδήλατο και τον έσφιξε μέχρι θανάτου

17:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ίλιον: Ανήλικος κατήγγειλε περιστατικό αστυνομικής αυθαιρεσίας – Συνελήφθη αστυνομικός

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες και κτηνοτρόφοι παίζουν ποδόσφαιρο στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου – Δείτε βίντεο

16:07ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Φαράγγι του Αμπά: Νεκρός ο 40χρονος περιπατητής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ