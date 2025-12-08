Τρίκαλα: Αποχώρησαν από την Elite League – Με 15 ομάδες συνεχίζεται η δεύτερη κατηγορία

Ο σύλλογος της Θεσσαλίας αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια της χρονιάς, καθώς δεν υπήρχε οικονομική και χορηγική βοήθεια.

Οι Βαγγέλης Κουτσοκέρας και Γιώργος Κουρμέντζας αποχώρησαν από την τεχνική ηγεσία μετά την ήττα από του Μαχητές, ενώ το ίδιο έπραξαν κι ορισμένοι παίκτες της ομάδας. Χωρίς να υπάρχει λύση στον ορίζοντα, το Δ.Σ. του συλλόγου πήρε τη δύσκολη απόφαση να αποχωρήσει από τη δεύτερη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΕΟΚ, όλα τα ματς που έχει δώσει η ομάδα στον πρώτο γύρο ακυρώνονται και δεν θα μετρήσουν στη συνολική βαθμολογία. Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα διαμορφώνεται, έχοντας ρεπό η ομάδα που είχε προγραμματιστεί να παίξει με τα Τρίκαλα.

Η σχετική ανακοίνωση

«To Σωματείο AO TΡΙΚΑΛΑ, με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του, αποχωρεί από το Πρωτάθλημα της Elite League (A2’ Εθνικής κατηγορίας Ανδρών) για την αγωνιστική περίοδο 2025 – 2026.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 9.4 της Ειδικής Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Α2 Εθνικής κατηγορίας ανδρών και το Άρθρο 23 παρ. Βδ του Πειθαρχικού Κανονισμού της ΕΟΚ, σε περίπτωση που η μη προσέλευση ή η μη συμμετοχή ή η αποχώρηση σωματείου από αγώνα συμβεί κατά την διάρκεια του πρώτου γύρου της κανονικής περιόδου του εκάστοτε Πρωταθλήματος ακυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των αγώνων στους οποίους συμμετείχε, δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου αυτής και αποκλείεται από την συνέχεια του Πρωταθλήματος.

Το πρόγραμμα των αγώνων διαμορφώνεται έχοντας ρεπό το Σωματείο που είχε προγραμματιστεί να αγωνίζεται με το σωματείο AO ΤΡΙΚΑΛΑ».

Διαβάστε επίσης