Γιώργος Μαζωνάκης: Πλησιάζει η μεγάλη επιστροφή στις πίστες - Η ημερομηνία της πρεμιέρας

Γεγονός αποτελεί η επιστροφή του Γιώργου Μαζωνάκη στις νυχτερινές πίστες της Αθήνας, με τον δημοφιλή τραγουδιστή να ετοιμάζεται πυρετωδώς για την πρεμιέρα του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης το προηγούμενο διάστημα βρέθηκε στο επίκεντρο για την οικογενειακή διαμάχη που βίωσε το περασμένο καλοκαίρι με αποτέλεσμα να διαταχθεί και ο εγκλεισμός του στο Δρομοκαΐτειο για μερικές ημέρες.

Ο τραγουδιστής όμως φαίνεται πως τα αφήνει πίσω του όλα αυτά και ετοιμάζεται να επιστρέψει στις της νυχτερινής Αθήνας την 18η Δεκεμβρίου έχοντας στο πλευρό του τον APON, ενώ παράλληλα συμμετέχει και ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο «The Voice».

«Είμαι εδώ, μαζί σας, στην Ακτή Πειραιώς, κάθε Πέμπτη και Σάββατο. Σε ένα νέο χώρο, σε μια διαφορετική ατμόσφαιρα, σε ένα ανατρεπτικό περιβάλλον. Ένα χώρο που αποτελεί σταθμό στην Αθηναϊκή νύχτα, που φιλοξένησε πολλά και μεγάλα ονόματα του τραγουδιού. Θα είστε εκεί, μαζί μου, για να ακούσετε και τον APON, σε ένα ντουέτο μας, που έχει γράψει ήδη ιστορία. Για να αντέξετε…, την “απουσία” του. 18.12 στην Ακτή Πειραιώς Δηλώνω Παρών!», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανάρτηση που προαναγγέλει την επικείμενη επιστροφή του.

https://www.instagram.com/p/DSAIb3jDSHY/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης