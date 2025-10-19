Ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά – Αυτό είναι το επόμενο επαγγελματικό του βήμα

Ο Γιώργος Μαζωνάκης φαίνεται πως διανύει μία από τις πλέον δημιουργικές και παραγωγικές φάσεις της καριέρας του, λίγο καιρό μετά τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, γεγονός που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα.

Ο διάσημος ερμηνευτής φαίνεται ότι επιστρέφει δυναμικά στη μουσική σκηνή, καθώς εκτός από τη συμμετοχή στο “The Voice” του ΣΚΑΪ, ετοιμάζεται παράλληλα για νέες ζωντανές εμφανίσεις σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας αλλά και την κυκλοφορία ενός ολοκαίνουργιου τραγουδιού.

Το νέο κομμάτι του Γιώργου Μαζωνάκη είναι ήδη έτοιμο, με τον τραγουδιστή να επιβλέπει προσωπικά κάθε λεπτομέρεια της παραγωγής, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live του ΣΚΑΪ.

