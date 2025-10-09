Γιώργος Μαζωνάκης: «Στα 50 μου χρόνια ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα» - Η νέα εξομολόγηση μέσω Tik Tok

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέβασε μια σειρά από βίντεο στο TikTok, στα οποία ερμηνεύει παλιά και αγαπημένα του τραγούδια, σε ένα λιτό αλλά ατμοσφαιρικό σκηνικό: στο σαλόνι του σπιτιού του, παρέα με τους μουσικούς του.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής έχει γίνει πιο διαδραστικός με το κοινό του, μοιράζοντας με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media όχι μονο τη μουσική του, αλλά και συναισθήματα και σκέψεις του, τα οποία αποτυπώνουν μια εσωτερική αναζήτηση και έναν νέο τρόπο που προσεγγίζει τον εαυτό του.

Ο δημοφιλής ερμηνευτής τραγούδησε το «Όνειρα», ένα κομμάτι που συνόδευσε από μια προσωπική του εξομολόγηση. Όπως τόνισε: «Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

