Γιώργος Μαζωνάκης: Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του για «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής»

Ο δικηγόρος Γιώργος Μερκουλίδης ανακοίνωσε μέσω γραπτής δήλωσής του ότι αποχωρεί από τις υποθέσεις του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη, επικαλούμενος «λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής».

Υπενθυμίζεται ότι ο γνωστός ποινικολόγος είχε αναλάβει τις πρόσφατες υποθέσεις του τραγουδιστή, μεταξύ των οποίων και την πολύκροτη υπόθεση του εγκλεισμού του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Μερκουλίδη:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος μέχρι πρότινος του Γιώργου Μαζωνάκη, γνωστοποιώ σήμερα ότι αποχωρώ από τις υποθέσεις του για λόγους δεοντολογίας και προσωπικής ηθικής.

Τονιστέο δε ότι τόσο εγώ όσο και οι συνεργάτες μου χειριστήκαμε με σθένος, νομική επάρκεια και ανθρώπινη προσέγγιση τις υποθέσεις του Γιώργου Μαζωνάκη και, ειδικότερα, την τελευταία περιπέτειά του με τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο.

»Εξάλλου, αυτό αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος. Εύχομαι ό,τι καλύτερο για τον Γιώργο σε προσωπικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».