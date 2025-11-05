Γιώργος Μερκουλίδης: «Παραιτήθηκα από δικηγόρος του Μαζωνάκη επειδή δεν μπορούσα να συνεργαστώ»

Ο Γιώργος Μερκουλίδης ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του νομικού εκπροσώπου του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες εβδομάδες μετά τον εγκλεισμό του τραγουδιστή σε ψυχιατρική κλινική. Ο πρώην δικηγόρος εξήγησε ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει τη συνεργασία τους, ούτε να προσφέρει περαιτέρω επαγγελματική υποστήριξη στον καλλιτέχνη.

Σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA, ο Γιώργος Μερκουλίδης διευκρίνισε πως η απόφασή του να αποχωρήσει βασίστηκε σε επαγγελματικούς λόγους. Όπως ανέφερε, δεν υπήρχε πλέον η δυνατότητα συνεργασίας που να είναι επωφελής για τον ίδιο και τον Γιώργο Μαζωνάκη. «Στην επιστολή παραίτησής μου εξηγώ αναλυτικά τους λόγους. Δεν μπορούσα να συνεχίσω να χειρίζομαι τις νομικές υποθέσεις του καλλιτέχνη», τόνισε χαρακτηριστικά.

Παρά την αποχώρησή του, ο κ. Μερκουλίδης εξέφρασε την εκτίμησή του για τον τραγουδιστή, επισημαίνοντας ότι η σχέση τους ξεπέρασε το καθαρά επαγγελματικό πλαίσιο. «Τον συμπαθώ και τον εκτιμώ ως άνθρωπο. Αναπτύξαμε μια προσωπική σχέση πέρα από τη νομική εκπροσώπηση και προσπάθησα να προσφέρω μια ανθρώπινη προσέγγιση στη δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν», ανέφερε.

Ο πρώην νομικός εκπρόσωπος τόνισε πως, εκτός από τον ρόλο του δικηγόρου, προσπάθησε να σταθεί δίπλα στον καλλιτέχνη και ως άνθρωπος, ωστόσο η συνεργασία έφτασε σε ένα σημείο που δεν μπορούσε να συνεχιστεί. «Έκανα ό,τι μπορούσα να προσφέρω, αλλά πλέον δεν ήταν εφικτή η συνέχιση της συνεργασίας μας», σημείωσε.

Τέλος, ο Γιώργος Μερκουλίδης τόνισε ότι δεν κρίνει απαραίτητο να αποκαλυφθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για το ζήτημα, εκφράζοντας παράλληλα τις καλύτερες ευχές του για το μέλλον του τραγουδιστή. «Δεν χρειάζεται να βγουν δημόσια περισσότερες πληροφορίες. Του εύχομαι τα καλύτερα», κατέληξε.