Μητσοτάκης: Νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή άμυνα – Ευελιξία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρόοδο στην ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική και την ενίσχυση του προγράμματος SAFE, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ρεαλισμού στην πράσινη μετάβαση και ανακοίνωσε ότι προχωρά ο σχεδιασμός για την ελληνική πρωτοβουλία 5x5 στην Ανατολική Μεσόγειο.

Κοινή αμυντική πολιτική και πρόγραμμα SAFE

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στα «σημαντικά βήματα ως προς την υλοποίηση μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής» κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας των εργασιών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, αναφερόμενος ειδικά στη θεσμοθέτηση της ρήτρας διαφυγής και στο πρόγραμμα SAFE.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό πως στον Οδικό Χάρτη για την Ετοιμότητα της ΕΕ έως το 2030 χαρακτηρίζονται ως εμβληματικά έργα πρωτοβουλίες που αποτελούσαν ανέκαθεν ελληνική προτεραιότητα, όπως η ανάπτυξη αντιπυραυλικής ασπίδας.

«Είναι πολύ σημαντικό, επίσης, ότι υπάρχει πλέον η αναγνώριση πως οποιοδήποτε αμυντικό έργο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όλα τα ευρωπαϊκά σύνορα», σημείωσε.

Σε ερώτηση για την πρότασή του σχετικά με έναν κοινό ευρωπαϊκό μηχανισμό δανεισμού, ο πρωθυπουργός απάντησε ότι τα χρηματοδοτικά εργαλεία δεν έχουν ακόμη εξειδικευτεί, ωστόσο επανέλαβε τη στήριξή του στην ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Αμυντικού Ταμείου κοινής χρηματοδότησης:

«Δεν είμαστε ακόμα στο σημείο να έχει ωριμάσει η ιδέα για ένα Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο κοινής χρηματοδότησης. Θα επιμένω να παρουσιάζω αυτή την πρόταση και πιστεύω πως θα έρθει η ώρα που θα ωριμάσει, διότι απαντά σε μια πραγματική κοινή ευρωπαϊκή ανάγκη».

Αναφορικά με το πρόγραμμα SAFE και τη συζήτηση για το δάνειο επανόρθωσης προς την Ουκρανία μέσω αξιοποίησης των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα αντιτίθεται στη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα:

«Η Ελλάδα έχει ξεκαθαρίσει ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στο εν λόγω πρόγραμμα, καθώς διατηρεί το casus belli κατά της Ελλάδος και εξακολουθεί να αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία νησιών στο Αιγαίο».

Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν ελήφθη ακόμη απόφαση για το δάνειο επανόρθωσης και σημείωσε ότι η Κομισιόν θα πρέπει να παρουσιάσει νομικά τεκμηριωμένη πρόταση, ώστε να διασφαλιστεί πως οι Ευρωπαίοι εταίροι δεν θα επιβαρυνθούν με συστημικά ρίσκα.

Για το στεγαστικό πρόβλημα

Σε ερώτηση για τη συζήτηση που έγινε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σχετικά με το στεγαστικό ζήτημα, ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για τη στέγη, υπενθυμίζοντας το μέτρο της επιστροφής ενός ολόκληρου ενοικίου στα τέλη Νοεμβρίου.

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έναρξη αυτής της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο και επισήμανε ότι η ΕΕ μπορεί να συμβάλει ενεργά μέσω μεγαλύτερης ευελιξίας στη χρήση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

«Η Ευρώπη έχει ρόλο να παίξει δίνοντάς μας περισσότερη ευελιξία στη χρήση ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Παραδείγματος χάριν, για τις επισκευές σπιτιών, χωρίς να είμαστε αυστηρά περιορισμένοι στο ότι αυτές πρέπει να αφορούν μόνο την ενεργειακή αναβάθμιση».

Πρόσθεσε πως αναμένονται εξαγγελίες από την ελληνική κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση και ότι στο πλαίσιο του επόμενου προϋπολογισμού θα εξεταστούν και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγασης.

Πράσινη μετάβαση και ανταγωνιστικότητα

Αναφερόμενος στην ανταγωνιστικότητα και την πράσινη μετάβαση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει φιλόδοξη αλλά και ρεαλιστική στην ενεργειακή πολιτική της:

«Ως προς την ενεργειακή μετάβαση θα πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι και ταυτόχρονα ρεαλιστές, ώστε να μην υπονομεύσουμε την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και, ασφαλώς, να μην προκαλέσουμε κοινωνικές αναταράξεις επιβάλλοντας ένα δυσβάσταχτο κόστος στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις μας».

Ο πρωθυπουργός επισήμανε πως υπάρχει γενικότερη κατανόηση ότι η πράσινη πολιτική πρέπει να εξισορροπεί την κλιματική ουδετερότητα με την κοινωνική συνοχή και την ανταγωνιστικότητα.

«Πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και να επιδείξουμε ρεαλισμό. Δεν πρέπει να προτάξουμε τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας πέρα και πάνω από άλλους στόχους, όπως η ανταγωνιστικότητα και η κοινωνική συνοχή».

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι στο κείμενο των συμπερασμάτων αποτυπώνονται με σαφήνεια οι ελληνικές προτεραιότητες, όπως είχαν διαμορφωθεί μετά από μακρά διαπραγμάτευση, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Η πρωτοβουλία 5x5 στην Ανατολική Μεσόγειο

Τέλος, σε ερώτηση για την πρωτοβουλία 5x5 στην Ανατολική Μεσόγειο, που ανακοίνωσε πριν από μία εβδομάδα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών θα παρουσιάσει σύντομα έναν σαφή Οδικό Χάρτη για την εξέλιξή της.

«Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει που η Ελλάδα αναλαμβάνει μια τέτοια πρωτοβουλία, καθώς η χώρα μας έχει συμμετάσχει και έχει δρομολογήσει αρκετά πολυμερή σχήματα», είπε.

Τόνισε ότι η Ελλάδα παραμένει ανοιχτή στη συμμετοχή και άλλων χωρών της περιοχής, υπό τον απαράβατο όρο του σεβασμού στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας.

«Ο ένας και απαράβατος όρος είναι ο αδιαπραγμάτευτος σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα βασικό πλαίσιο συζητήσεων τόσο για το ζήτημα της οριοθέτησης των θαλασσίων ζωνών, όσο και για άλλα θέματα, όπως η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης».