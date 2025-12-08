Στάθης Σχίζας: «Η κόρη μου έχει μπει στην προεφηβεία, αλλά για εμένα είναι το μικρό μου κοριτσάκι»

Ο Στάθης Σχίζας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η οποία προβλήθηκε το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου αναφέρθηκε στην προσωπική ζωή του.

«Νομίζω θα αρέσει στον κόσμο το νέο Survivor. Υπάρχει και μία άτυπη κόντρα Αθηναίοι και επαρχιώτες. Εγώ αν θα πήγαινα, με τους επαρχιώτες θα ήθελα να πάω, εγώ είμαι βλάχος… Απ’ τα Γιάννενα κατάγομαι.

Μου έχουν γίνει αρκετές προτάσεις στο παρελθόν για την τηλεόραση, αλλά δεν ήταν κάτι το οποίο θα ταίριαζε σε μένα και για αυτό το λόγο δεν το έκανα. Τώρα εγώ ανοιχτός είμαι, αλλά είμαι και ιδιαίτερος… πρέπει να μου δώσει ένα κίνητρο το οποίο θα πω ναι, θα τα παράταγα όλα για να το κάνω», ανέφερε αρχικά ο Στάθης Σχίζας για το νέο Survivor.

Όσον αφορά στην υπόθεση με τα «παράνομα καζίνο» και τον Σπύρο Μαρτίκα, ο επιχειρηματίας τόνισε:

«Τα εν οίκω μη εν δήμω… Εφόσον του φάγανε χρήματα ο άνθρωπος ζητάει, και πολύ καλά έκανε, και να διεκδικήσει τα χρήματά του και να το πάει ως το τέρμα. Τι σου λέει, κατεστραμμένος είμαι, τι βρεγμένος τι μούσκεμα; Θα τους κυνηγήσω και πολύ καλά έκανε. Μίλησα λίγο μαζί του, δεν έχουμε προλάβει να τα συζητήσουμε να τα αναλύσουμε. Μπράβο του που είχε το θάρρος».