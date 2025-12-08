Η Paramount έκανε εχθρική προσφορά εξαγοράς στην Warner Bros - Αντεπιτίθεται στο Netflix

Η Paramount απευθύνεται αποκλειστικά στους μετόχους της Warner Bros. κάνοντας μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας

Η Paramount έκανε εχθρική προσφορά εξαγοράς στην Warner Bros - Αντεπιτίθεται στο Netflix
Η Paramount έκανε εχθρική προσφορά εξαγοράς στην Warner Bros. Discovery, την Δευτέρα, λίγες ημέρες αφού το Netflix κατέληξε σε συμφωνία εξαγοράς με την εταιρεία για 72 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η Paramount, CEO της οποίας είναι ο Ντέιβιντ Έλισον, απευθύνεται αποκλειστικά στους μετόχους της Warner Bros. κάνοντας μια προσφορά 30 δολαρίων ανά μετοχή για την εξαγορά του συνόλου της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των CNN, TBS, HGTV και της υπηρεσίας streaming HBO Max, ζητώντας τους να απορρίψουν τη συμφωνία με τη Netflix. Συγκεκριμένα, η Paramount δήλωσε ότι η προσφορά της παρέχει στους μετόχους 18 δισεκατομμύρια δολάρια περισσότερα σε μετρητά από το Netflix.

Η Paramount επέκρινε την προσφορά του Netflix, υποστηρίζοντας ότι εκθέτει τους μετόχους της Warner Bros. Discovery σε μια παρατεταμένη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης με ένα αβέβαιο αποτέλεσμα.

«Πιστεύουμε ότι η προσφορά μας θα δημιουργήσει ένα ισχυρότερο Χόλιγουντ. Είναι προς το συμφέρον της δημιουργικής κοινότητας, των καταναλωτών και της κινηματογραφικής βιομηχανίας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον. «Πιστεύουμε ότι θα επωφεληθούν από τον ενισχυμένο ανταγωνισμό, τις υψηλότερες δαπάνες για περιεχόμενο και την παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, καθώς και από τον μεγαλύτερο αριθμό ταινιών στις αίθουσες κινηματογράφων ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης συναλλαγής μας», κατέληξε.

Την Παρασκευή (5/12), το Netflix και η Warner Bros ανακοίνωσαν τη συμφωνία που αναμένεται να φέρει θρυλικά franchise της Warner Brothers, όπως το Harry Potter και το Game of Thrones, στην πλατφόρμα του Netflix, δημιουργώντας έναν νέο, τεράστιο παίκτη στον χώρο των μέσων ενημέρωσης. Το Netflix σκοπεύει να αγοράσει το κινηματογραφικό στούντιο της Warner Bros Discovery και τα δίκτυα streaming, όπως το HBO.

Παγκόσμια franchise όπως τα Looney Tunes, The Matrix, και Lord of the Rings θα μεταφερθούν στο Netflix. Η ιστορική συμφωνία, η μεγαλύτερη εδώ και καιρό στην κινηματογραφική βιομηχανία, αναμένεται να εδραιώσει τη θέση του Netflix ως την κορυφαία υπηρεσία streaming στον κόσμο. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους 12 έως 18 μήνες.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την προτεινόμενη μεταξύ Netflix και Warner Bros Discovery, τονίζοντας ότι το συνδυασμένο μέγεθος των εταιρειών «θα μπορούσε να αποτελέσει πρόβλημα», επικαλούμενος το ήδη «πολύ μεγάλο μερίδιο αγοράς» του Netflix.

Οι μετοχές της Warner Bros. και της Paramount σημείωσαν άνοδο μεταξύ 5% και 6% κατά την έναρξη των συναλλαγών τη Δευτέρα. Οι μετοχές της Netflix σημείωσαν μικρή πτώση.

