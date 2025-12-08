Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο πραγματικός λόγος που διέγραψε τις φωτογραφίες με τους Μπακς

Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο να διαγράψει σχεδόν όλες τις φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφήνοντας μόνο 13 προκάλεσε ντόρο και συνδέθηκε με το μέλλον του και την πιθανότητα αποχώρησης από τους Μπακς.

Ο Αμερικανός Ρεπόρτερ Κρις Χέινς, ωστόσο, έδωσε μια άλλη διάσταση σε αυτή την απόφαση του Greek Freak.

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε πως ο λόγος που το έκανε βασίζεται σε μία παλαιότερη δήλωση του ηθοποιού Μάικλ Τζαμπάρι Τζόρνταν, σε ερώτηση που είχε δεχτεί, για το πως να διαχειρίζεται την εικόνα του.

Η απάντηση του γνωστού αστέρα του Χόλιγουντ είχε να κάνει με μια συμβουλή που του ειχε δώσει ο Ντένζελ Ουάσινγκτον.

«Γιατί να πληρώσουν για να σε δουν ένα Σαββατοκύριακο αν σε βλέπουν όλη την εβδομάδα δωρεάν;» είχε πει ο Τζόρνταν.

Σύμφωνα με τον Αμερικανό ρεπόρτερ του NBA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άρχισε να βλέπει με την ίδια οπτική γωνία τα πράγματα και τον οδήγησαν στη διαγραφή των αναρτήσεών του από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τα μοναδικά post που έχει κρατήσει στο προφίλ του ο διεθνής μπασκετμπολίστας είναι από την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, καθώς και την κατάκτηση του NBA Cup το 2024, όπως και το χάλκινο μετάλλιο με την Ελλάδα το περασμένο καλοκαίρι.

Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι, πάντως, παραμένει στον αέρα, με τον ίδιο να είναι εκτός δράσης λόγω τραυματισμού, ενώ αναμένεται να επιστρέψει στα παρκέ σε περίπου ένα μήνα.