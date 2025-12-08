Θεσσαλονίκη: Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι στη Χαλκηδόνα
Φωτιά ξέσπασε σε σπίτι το πρωί της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου στο δήμο Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ενημερώθηκε για το συμβάν κατά τις πρώτες πρωινές ώρες και στο σημείο έσπευσαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
