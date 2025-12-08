Συνάντηση Θεοδωρικάκου – Κατσιματίδη: «Ένας σπουδαίος Έλληνας με μεγάλη προσφορά στην πατρίδα»

Η επίσκεψη του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, στις Ηνωμένες Πολιτείες συνοδεύεται από ένα ευρύ πλαίσιο συναντήσεων και επαφών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ο κ. Θεοδωρικάκος συναντήθηκε και με τον γνωστό Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία, Τζον Κατσιματίδη, κάνοντας λόγο για «έναν σπουδαίο Έλληνα με μεγάλη προσφορά στην πατρίδα».

«Είχα τη χαρά να συναντηθώ με τον Τζον Κατσιματίδη, έναν από τους πλέον διακεκριμένους εκπροσώπους της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Συζητήσαμε θέματα που αφορούν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και ζητήματα επενδύσεων στην Ελλάδα, εμπορίου και ευρύτερα θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι ένας σπουδαίος Έλληνας, με μεγάλη προσφορά στην πατρίδα», έγραψε ο κ. Θεοδωρικάκος σε δημοσίευση στα κοινωνικά δίκτυα.