Changan: Ντεμπούτο στην Ευρώπη στην Έκθεση στο Μόναχο
Με το σύνθημα «Στην Ευρώπη, για την Ευρώπη», η Changan πραγματοποίησε το επίσημο ευρωπαϊκό της ντεμπούτο στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου στο Μόναχο (IAAMobility 2025), παρουσιάζοντας δύο νέα, αμιγώς ηλεκτρικά SUV: τα Deepal S05 και Deepal S07.
Με αυτά τα δύο μοντέλα, η Changan σηματοδοτεί την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, προσφέροντας σύγχρονες τεχνολογίες, δυναμικό σχεδιασμό και υψηλή αποδοτικότητα.
