BMW κινητήρας σε Mercedes; Η φήμη «έσβησε» πριν ανάψει
Οι ψίθυροι που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο περί συνεργασίας BMW και Mercedes-Benz για κοινή χρήση κινητήρων πήραν γρήγορα φωτιά αλλά έσβησαν το ίδιο απότομα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Γερμανία, οι δύο βαυαρικοί κολοσσοί φέρονταν να εξετάζουν συμφωνία ανταλλαγής τεχνολογίας για τετρακύλινδρους κινητήρες και κιβώτια, με στόχο τη μείωση κόστους ενόψει της αργής αλλά σταθερής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.
