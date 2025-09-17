Το ηλεκτρικό VW Golf μπαίνει σε αναμονή λόγω περικοπών
Η Volkswagen αντιμετωπίζει νέα αναταραχή στο στρατηγικό της πλάνο, καθώς η πολυαναμενόμενη ηλεκτρική έκδοση του Golf καθυστερεί σημαντικά.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Bloomberg, η έναρξη παραγωγής του e-Golf θα μετατεθεί περίπου εννέα μήνες αργότερα, εξαιτίας οικονομικών περιορισμών και εμπλοκών στην αναβάθμιση του εργοστασίου στο Wolfsburg.
