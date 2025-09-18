Έρχεται και νέο μοντέλο από την τουρκική TOGG

Η TOGG ετοιμάζει την επόμενη κίνησή της με το καινούργιο T8X, στοχεύοντας σε μια πιο προσιτή τιμή και βελτιωμένες επιδόσεις.

Έρχεται και νέο μοντέλο από την τουρκική TOGG
Του Γιάννη Σκουφή

Η τουρκική TOGG συνεχίζει να επενδύει στην εξηλεκτρισμένη κινητικότητα και προετοιμάζει το νέο της μοντέλο, το T8X, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα μέσα στους επόμενους μήνες.

Το νέο ηλεκτρικό SUV θα συμπληρώσει τα T10X και T10F, ενώ φιλοδοξεί να ενισχύσει ακόμη περισσότερο την παρουσία της τουρκικής εταιρείας στις ευρωπαϊκές αγορές, ξεκινώντας από τη Γερμανία και συνεχίζοντας στη Γαλλία και την Ιταλία.

Ο πρόεδρος της εταιρείας Fuat Tosyalı και ο CEO Gürcan Karakaş έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες στο περιθώριο της έκθεσης IAA Mobility 2025.

Όπως ανέφεραν, το T8X αναπτύσσεται με βάση τα διδάγματα από την εξέλιξη των προηγούμενων μοντέλων και στόχος είναι διαθέσιμο περίπου δύο χρόνια νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό.

togg-t8x-2.jpg

Ο Karakaş τόνισε ότι η TOGG λειτουργεί πλέον ως «οργανισμός μάθησης», γεγονός που της επιτρέπει να επιταχύνει τις διαδικασίες εξέλιξης και παραγωγής.

Στο τεχνολογικό μέρος, η TOGG συνεργάζεται με διεθνείς ομίλους για την επόμενη γενιά στοιχείων μπαταριών τεχνολογίας LFP (Λιθίου-Σιδήρου-Φωσφόρου), με στόχο την καλύτερη απόδοση, τη μεγαλύτερη αξιοπιστία και τη μείωση του κόστους. Κάτι που θα επιτρέψει στο T8X να αποτελέσει μια πιο προσιτή εναλλακτική, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την αυτονομία.

Η εταιρεία στηρίζεται στην επιτυχία των T10F και T10X, τα οποία έχουν αποσπάσει πέντε αστέρια στις δοκιμές Euro NCAP, στοιχείο που συμβάλλει θετικά στην εικόνα της μάρκας στο ευρωπαϊκό κοινό. Το T8X έρχεται να διευρύνει αυτή τη δυναμική, φέρνοντας την TOGG πιο κοντά στους στόχους της εκτός Τουρκίας. Τουλάχιστον, έτσι θέλουν να λένε οι Τούρκοι. Αλλά ποιος τους πιστεύει;

