Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση
Η άνοδος της Κίνας στην ηλεκτροκίνηση δεν περιορίζεται πια στην εγχώρια αγορά. Αντίθετα, διαμορφώνει σε παγκόσμιο επίπεδο τη σχεδίαση, την τεχνολογία και την εμπορική στρατηγική των μεγάλων παραδοσιακών κατασκευαστών.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Audi, που παρουσίασε το νέο E5 Sportback μέσα σε μόλις 18 μήνες, αξιοποιώντας μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρια σύνολα και λογισμικό infotainment που ανέπτυξε σε συνεργασία με τον κινεζικό κολοσσό SAIC.
