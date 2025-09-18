Πώς οι Κινέζοι θα αλλάξουν την παγκόσμια αυτοκίνηση

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Audi, που παρουσίασε το νέο E5 Sportback μέσα σε μόλις 18 μήνες, αξιοποιώντας μπαταρίες, ηλεκτροκινητήρια σύνολα και λογισμικό infotainment που ανέπτυξε σε συνεργασία με τον κινεζικό κολοσσό SAIC.

