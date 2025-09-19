FIAT: Το Panda Hybrid ακόμα πιο προσιτό
Το FIAT Panda Hybrid διατίθεται πλέον και στην έκδοση Urban και η προωθητική ενέργεια αφορά έναν ικανό αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων μπλε ή λευκού χρώματος, με 5 χρόνια εγγύηση και οδική βοήθεια καθώς και πληρέστατο εξοπλισμό.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Υπάρχει ψηφιακός πίνακας οργάνων με πολλαπλές επιλογές απεικόνισης, τιμόνι με ενσωματωμένα χειριστήρια για το ηχοσύστημα, καθώς και πακέτο συστημάτων ADAS για την ενίσχυση της ασφάλειας του οδηγού και των επιβατών.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Αρθροσκόπηση ώμου
10:00 ∙ ΠΑΙΔΕΙΑ
Φοιτητικό σπίτι: Όλα όσα χρειάζεσαι για το νέο σου ξεκίνημα
09:54 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη με Μόντι
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ