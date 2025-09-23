Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Το Karoo Adventure είναι ένα ελαφρύ, αεροδυναμικό τροχόσπιτο σχεδιασμένο για να συνεργάζεται ιδανικά με ηλεκτρικά αυτοκίνητα, προσφέροντας ευελιξία, τεχνολογία και αυτονομία.

Karoo Adventure: Το τροχόσπιτο που σχεδιάστηκε για ηλεκτρικά αυτοκίνητα
Του Γιάννη Σκουφή

Η φινλανδική start-up Karoo Oy παρουσιάζει μια νέα προσέγγιση στην κατηγορία των μικρών τροχόσπιτων με το Adventure. Το τροχόσπιτο ξεχωρίζει για το μικρό του βάρος, το σχεδιασμό που δίνει έμφαση στην αεροδυναμική, και τη δυνατότητα να λειτουργεί σχεδόν πλήρως αυτόνομα, κάτι που το καθιστά ιδιαίτερα φιλικό για ρυμούλκηση από ηλεκτρικά αυτοκίνητα.

Το μήκος του Karoo Adventure φτάνει τα 5,0 μέτρα, με πλάτος αμαξώματος 1,73 μέτρα και συνολικό ύψος 2,16 μέτρα. Το απόβαρο στην βασική έκδοση είναι μόλις 750 κιλά, ενώ η εταιρεία υποστηρίζει ότι ο συντελεστής οπισθέλκουσας είναι κατά 51% πιο μικρός από ένα τυπικό τροχόσπιτο πλάτους 2,30 μέτρων.

Η όλη κατασκευή βασίζεται σε πλαίσιο από αλουμίνιο με ανεξάρτητη ανάρτηση, ενώ το αμάξωμα είναι από συνθετικό υλικό (GfK). Το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να παρέχει ευελιξία: ο καναπές μετατρέπεται σε διπλό κρεβάτι, ενώ υπάρχει και προαιρετικό παιδικό κρεβάτι που τοποθετείται πιο ψηλά.

Στο εμπρός μέρος του Adventure βρίσκεται η μικρή κουζίνα και το μπάνιο. Η κουζίνα διαθέτει νεροχύτη, εστία γκαζιού ή προαιρετικά επαγωγική, μικρό ψυγείο και αποθηκευτικά ντουλάπια, ενώ μπορεί να μετακινηθεί εκτός τροχόσπιτου για χρήση σε εξωτερικό χώρο.

Το μπάνιο είναι πλήρες, με ξεχωριστό χώρο για ντους και τουαλέτα, προσβάσιμο μέσω συρόμενης πόρτας. Τα έπιπλα είναι ξύλινα, με καλή ποιότητα κατασκευής, ενώ το εσωτερικό μπορεί να διαμορφωθεί ως σαλονάκι ή αποθηκευτικός χώρος, εφόσον διπλωθεί το κρεβάτι στον τοίχο. Για τη μεταφορά ποδηλάτων ή ηλεκτρικών πατινιών υπάρχει βάση στο δάπεδο, ενώ το πίσω και πλαϊνό άνοιγμα ενισχύουν την αίσθηση χώρου.

Η αυτονομία εξασφαλίζεται μέσω μπαταριών ιόντων λιθίου (2,5 ή 5,4 kWh), ενώ προαιρετικά μπορεί να τοποθετηθεί φωτοβολταϊκό πάνελ για φόρτιση και λειτουργία εξοπλισμού, ακόμη και για φόρτιση e-bikes. Όλες οι λειτουργίες ελέγχονται είτε από οθόνη αφής είτε από εφαρμογή κινητού.

Προβλέπεται επίσης μελλοντική ενσωμάτωση εξωτερικών καμερών. Οι δεξαμενές φρέσκου και μη πόσιμου νερού έχουν χωρητικότητα περίπου 50 λίτρα, ενώ η θέρμανση και το ζεστό νερό λειτουργούν είτε με αέριο είτε ηλεκτρικά.

Η τιμή εκκίνησης είναι στις 29.900 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ με πλήρη εξοπλισμό φτάνει έως και τις 50.750 ευρώ. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 650 προπαραγγελίες, με δυνατότητα επιστροφής προκαταβολής των 100 ευρώ, εφόσον δεν έχει ξεκινήσει η παραγωγή.

Αν και στο φετινό Caravan Salon στο Ντίσελντορφ παρουσιάστηκε μόνο σε επιμέρους τμήματα, η παραγωγή του αναμένεται να ξεκινήσει το 2026.

