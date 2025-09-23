Kia K4: Ο διάδοχος του Ceed που έρχεται να ταράξει τα νερά
Η Kia ετοιμάζει μια μικρή επανάσταση στην κατηγορία των compact, με το ολοκαίνουργιο K4 να παίρνει τη σκυτάλη από το Ceed στην ευρωπαϊκή αγορά στις αρχές του 2026.
Παρά την επιθετική στρατηγική εξηλεκτρισμού που ακολουθεί η κορεατική φίρμα, το νέο μοντέλο παραμένει πιστό στους βενζινοκινητήρες, προσφέροντας τρεις εκδόσεις, εκ των οποίων η μία με ήπια υβριδική τεχνολογία 48V.
