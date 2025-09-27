Γέμισε η αγορά με ψεύτικους και επικίνδυνους αερόσακους

Μια νέα ομοσπονδιακή έρευνα στις ΗΠΑ φέρνει στο φως τον θανάσιμο κίνδυνο από πλαστούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης.

Η National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ερευνά τουλάχιστον επτά περιστατικά με προβληματικούς inflators (οι συσκευές που «φουσκώνουν» τους αερόσακους), εκ των οποίων τα πέντε είχαν μοιραία κατάληξη.

