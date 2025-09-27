Γέμισε η αγορά με ψεύτικους και επικίνδυνους αερόσακους
Τα εμπλεκόμενα προϊόντα προέρχονται, σύμφωνα με τις αρχές, από την εταιρεία Detiannuo Safety Technology (DTN Airbag) στην επαρχία Jilin.
Μια νέα ομοσπονδιακή έρευνα στις ΗΠΑ φέρνει στο φως τον θανάσιμο κίνδυνο από πλαστούς αερόσακους κινεζικής προέλευσης.
Η National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ερευνά τουλάχιστον επτά περιστατικά με προβληματικούς inflators (οι συσκευές που «φουσκώνουν» τους αερόσακους), εκ των οποίων τα πέντε είχαν μοιραία κατάληξη.
