Audi Q9: Έρχεται η νέα ναυαρχίδα στα πολυτελή SUV
Η Audi βάζει στο στόχαστρο την κορυφή της κατηγορίας των υπερπολυτελών SUV και από το 2026 θα λανσάρει το νέο Q9, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσει και η σπορ εκδοχή του, SQ9.
H σχεδίαση θα έχει γνώριμα χαρακτηριστικά της μάρκας, όπως η μεγάλη εμπρός γρίλια με λεπτά φωτιστικά σώματα, το μεγάλο πλάτος του αμαξώματος, τα φουσκωμένα φτερά και η σχεδόν κουπέ γραμμή της οροφής που καταλήγει σε αεροτομή.
