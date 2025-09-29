Audi Q9: Έρχεται η νέα ναυαρχίδα στα πολυτελή SUV

Η Audi βάζει στο στόχαστρο την κορυφή της κατηγορίας των υπερπολυτελών SUV και από το 2026 θα λανσάρει το νέο Q9, ενώ λίγο αργότερα θα ακολουθήσει και η σπορ εκδοχή του, SQ9.

Newsbomb

Audi Q9: Έρχεται η νέα ναυαρχίδα στα πολυτελή SUV
AUDI AG
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H σχεδίαση θα έχει γνώριμα χαρακτηριστικά της μάρκας, όπως η μεγάλη εμπρός γρίλια με λεπτά φωτιστικά σώματα, το μεγάλο πλάτος του αμαξώματος, τα φουσκωμένα φτερά και η σχεδόν κουπέ γραμμή της οροφής που καταλήγει σε αεροτομή.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Νέα σχολική χρονιά με ολοκληρωμένες λύσεις επικοινωνίας και προνόμια για όλους από τη Vodafone

10:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανεβαίνει και άλλο η τιμή του μοσχαριού - Εκτινάσσει τις τιμές στα ύψη ο καταρροϊκός πυρετός

10:51ΚΟΣΜΟΣ

Σαρκοζί: Στο πλευρό του η 13χρονη κόρη του Τζούλια - Η τρυφερή της ανάρτηση στο Instagram

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Nissan: Το LEAF νικητής στα Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems

10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

10:35LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Αν θες να είσαι ζεμπέκης, να είσαι σε όλα. Η μαγκιά να είναι σε όλα»

10:29WHAT THE FACT

Η Mega- αράχνη που έγινε παγκόσμιο πρωτοσέλιδο για 25 χρόνια - Δεν ήταν καθόλου αράχνη

10:29ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο από δύο κουκουλοφόρους με λεία άνω των 500.000 ευρώ

10:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν μπορούσα να το πιστέψω»: Μηχανικός ξεσκεπάζει απάτη 6.000 ευρώ από αντιπροσωπεία αυτοκινήτων

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών

10:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες φοροαπαλλαγές για κλειστά ακίνητα σε πολύτεκνους, νοσηλευτές, ένστολους και εκπαιδευτικούς

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Tι σημαίνει «6 7»; Οι δύο αριθμοί που έβαλαν φωτιά στο Tik Tok - Η viral φράση που «σαρώνει» τα σχολεία σε όλο τον κόσμο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Υπάρχει ένας δικομανής γείτονας, όλα είναι στη φαντασία του» - Τα πρώτα λόγια του ηθοποιού μετά το τροχαίο

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

10:00WHAT THE FACT

Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάτε να βάζετε αλάτι όταν βράζετε αυγά

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η σύζυγός του Μαράια σοκάρει με την επιλόχειο κατάθλιψη - «Έκρυβα πόνο και δάκρυα»

09:48ΕΛΛΑΔΑ

Μαρκόπουλο: Νεκρός 22χρονος σε τροχαίο

09:45WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε αρνητικός χρόνος: Τι είναι το απίστευτο φαινόμενο που επιβεβαίωσε η επιστήμη

09:43LIFESTYLE

«Ήταν το καλύτερο πράγμα που μου συνέβη ποτέ» - Η Τζένιφερ Λόπεζ ξάφνιασε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Audi Q9: Έρχεται η νέα ναυαρχίδα στα πολυτελή SUV

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:39ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Φωτογραφία ντοκουμέντο - Η στιγμή που εγκαταλείπει τα οχήματα που χτύπησε

07:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιβεβαίωση Αρναούτογλου - Νέα ισχυρότερη κακοκαιρία προ των πυλών

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Τι θα πάρουν 2,5 εκατ. συνταξιούχοι για το 2026 - Αναλυτικοί πίνακες

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης σε Βανδή μετά το τροχαίο: «Δέσποινα έκανα μια μ@λ@κία...»

08:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βασίλης Μπισμπίκης: Οδηγούσε μεθυσμένος ή όχι; Η θέση της ΕΛΑΣ για το τροχαίο στη Φιλοθέη

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: «Υπάρχει ένας δικομανής γείτονας, όλα είναι στη φαντασία του» - Τα πρώτα λόγια του ηθοποιού μετά το τροχαίο

10:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόθεν έσχες: Δόθηκαν στη δημοσιότητα οι δηλώσεις των πολιτικών

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο γάμος κατέληξε σε σπαραγμό: Ο γαμπρός πέθανε ενώ χόρευε με τη νύφη - Βίντεο από τις τελευταίες στιγμές

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

Αντετοκούνμπο: Η σύζυγός του Μαράια σοκάρει με την επιλόχειο κατάθλιψη - «Έκρυβα πόνο και δάκρυα»

08:18ΚΟΣΜΟΣ

Μαντλίν ΜακΚάν: «Αυτή είναι η τύχη του κοριτσιού» - Ερευνητής δίνει τη δική του απάντηση

10:35LIFESTYLE

«Κόλαφος» ο Αρναούτογλου για Μπισμπίκη: «Αν θες να είσαι ζεμπέκης, να είσαι σε όλα. Η μαγκιά να είναι σε όλα»

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Από τροχαίο μέχρι οπλοκατοχή: Δέκα διάσημοι Έλληνες που απασχόλησαν τις αστυνομικές αρχές

08:46ΚΟΣΜΟΣ

Νεπάλ: Κοριτσάκι 2,5 ετών ανακηρύχθηκε «ζωντανή θεά» σε ένα σκληρό αρχαίο τελετουργικό

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Παντελής Γιαννουλάκης, ο θεμελιώτης του «ανεξήγητου», μιλάει στο Newsbomb για τη «Μυστική Ελλάδα» και τα άγνωστα φαινόμενα της εποχής μας

09:45WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε αρνητικός χρόνος: Τι είναι το απίστευτο φαινόμενο που επιβεβαίωσε η επιστήμη

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Μπισμπίκης: Μπάζα, σπασμένα αυτοκίνητα και καταστροφές - Φωτορεπορτάζ Newsbomb.gr από το σημείο του τροχαίου

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς – Τσίπρας – Καρυστιανού: Ο τριπλός γρίφος μιας νέας πολιτικής πραγματικότητας

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Από το κρητικό γλέντι στο κρατητήριο: Όλο το χρονικό του τροχαίου του Βασίλη Μπισμπίκη - Πώς χτύπησε και παράτησε τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα

07:17ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία 1ης Οκτωβρίου: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

00:01ΕΛΛΑΔΑ

Ο Βασίλης Μπισμπίκης γλεντούσε στη διαβόητη γιορτή της Μεταμόρφωσης πριν το τροχαίο - Δείτε φωτό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ