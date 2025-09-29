Nissan: Το LEAF νικητής στα Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems
Το νέο Nissan LEAF απέσπασε μια σημαντική διάκριση, καθώς το κινητήριο σύνολό του αναδείχτηκε νικητής στο «Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems 2025».
Ο ετήσιος αυτός θεσμός βραβεύει τα κορυφαία κινητήρια σύνολα στην αγορά των ΗΠΑ, αξιολογώντας την καινοτόμο μηχανολογική εξέλιξη, την ιπποδύναμη, τη ροπή και την απόδοση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του LEAF στην αιχμή της ηλεκτροκίνησης.
