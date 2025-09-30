Η Smart σχεδιάζει νέο μικρό ηλεκτρικό για την πόλη με τέσσερις θέσεις

Η Smart σχεδιάζει την επόμενη μέρα στην πόλη και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής ενός τετραθέσιου μοντέλου που θα θυμίζει το ForFour.

Η Smart σχεδιάζει νέο μικρό ηλεκτρικό για την πόλη με τέσσερις θέσεις
Του Γιάννη Σκουφή

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη οριστική απόφαση, η Smart αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επαναφέρει το ForFour στην γκάμα της, ως μικρό ηλεκτρικό μοντέλο πόλης που θα σταθεί απέναντι σε αυτοκίνητα όπως το νέο Renault Twingo. Αν τελικά δοθεί το «πράσινο φως», πιθανότατα θα ονομάζεται #4, ακολουθώντας τη λογική αρίθμησης των σύγχρονων μοντέλων της μάρκας.

Ο Ευρωπαίος CEO της Smart, Dirk Adelmann, δήλωσε στο περιθώριο της έκθεσης του Μονάχου πως δεν υπάρχουν επίσημα σχέδια για την επιστροφή του ForFour, όμως άφησε να εννοηθεί ότι είναι κάτι που εξετάζεται. Όπως είπε χαρακτηριστικά, η επένδυση για τη νέα πλατφόρμα του #2 μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο εφόσον χρησιμοποιηθεί και σε περισσότερα μοντέλα, άρα και σε ένα πιθανό #4.

Η πλατφόρμα εξελίσσεται από κοινού από τη Geely και τη Mercedes, με στόχο να ικανοποιήσει πλήρως τις ανάγκες της ευρωπαϊκής αγοράς. Σε αντίθεση με τα μεγαλύτερα #1, #3 και #5 που βασίστηκαν κυρίως σε κινεζική τεχνογνωσία, το #2 (και κατ’ επέκταση το ενδεχόμενο #4) έχει σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό.

Αν και η Smart δεν έχει παρουσιάσει ακόμα το #2, έχει επιβεβαιώσει την κυκλοφορία του για το 2026. Το #2 θα αποτελέσει τον άμεσο διάδοχο του Fortwo, ενώ η ονομασία «#4» προορίζεται για το τετραθέσιο αδελφάκι του.

Η διάταξη της ονοματολογίας -με τα ζυγά νούμερα να αφορούν μη SUV- ίσως μπερδέψει το κοινό, όμως η Smart επιμένει ότι στόχος είναι η διαφοροποίηση.

Το νέο ForFour ή #4, θα είναι σημαντικό για να διατηρήσει η Smart τη σύνδεσή της με το παρελθόν της. Μέχρι σήμερα, 2,2 εκατομμύρια πελάτες στην Ευρώπη είχαν αγοράσει Fortwo και ForFour, και σύμφωνα με τον Adelmann, οι έμποροι πιέζουν εδώ και χρόνια για την επιστροφή ενός τέτοιου μοντέλου.

