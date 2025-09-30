Κρατική «ασπίδα» 2 δισ. δολαρίων για τη Jaguar Land Rover
Η Jaguar Land Rover εξασφάλισε τη στήριξη της βρετανικής κυβέρνησης για δάνειο-ανάσα ύψους 1,5 δισ. λιρών, μετά το παρατεταμένο σοκ που προκάλεσε το κυβερνοχτύπημα της 31ης Αυγούστου και την αλυσιδωτή κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Το ποσό θα προέλθει από ιδιωτική τράπεζα, με την κρατική υπηρεσία UK Export Finance να εγγυάται το δάνειο.
