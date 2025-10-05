Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά
Η ιδέα είναι απλή στην ουσία της: όταν η θερμική διαφυγή (thermal runaway) βάζει φωτιά στην κυψέλη, η κύρια απειλή είναι η μεταφορά της φωτιάς στο αμάξωμα και η έκρηξη πολλαπλών κυψελών
Ένα θέαμα που σοκάρει και ταυτόχρονα συναρπάζει έδωσε στη δημοσιότητα κινεζική ερευνητική ομάδα: αντί για πυρόσβεση ή απομόνωση, το νέο σύστημα ασφαλείας για ηλεκτρικά οχήματα… εκτοξεύει τη μπαταρία μακριά από το αυτοκίνητο όταν ανιχνευθεί θερμική διαφυγή. Σαν να λέμε: πέτα τη βόμβα πριν εκραγεί — και τρέχα.
