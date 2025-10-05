Μία αμφιλεγόμενη ιδέα για να μην καίγονται τα ηλεκτρικά

Ένα θέαμα που σοκάρει και ταυτόχρονα συναρπάζει έδωσε στη δημοσιότητα κινεζική ερευνητική ομάδα: αντί για πυρόσβεση ή απομόνωση, το νέο σύστημα ασφαλείας για ηλεκτρικά οχήματα… εκτοξεύει τη μπαταρία μακριά από το αυτοκίνητο όταν ανιχνευθεί θερμική διαφυγή. Σαν να λέμε: πέτα τη βόμβα πριν εκραγεί — και τρέχα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας