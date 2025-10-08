Έρχονται τα drones που καταγράφουν πινακίδες κυκλοφορίας

Αυτόνομα drones με κάμερες αναγνώρισης πινακίδων αρχίζουν να αλλάζουν τον τρόπο αστυνόμευσης, θέτοντας σοβαρά ερωτήματα για την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο των πολιτών.

Του Γιάννη Σκουφή

Μια νέα μορφή εναέριας επιτήρησης κάνει δειλά αλλά σταθερά την εμφάνισή της διεθνώς, με drones να περιπολούν εξοπλισμένα με κάμερες που σαρώνουν πινακίδες κυκλοφορίας. Η τεχνολογία είναι ήδη διαθέσιμη και είναι θέμα χρόνου να φτάσει και στην Ευρώπη και γιατί όχι και στην Ελλάδα.

Η δυνατότητα να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο η πορεία ενός αυτοκινήτου από τον αέρα, χωρίς οι επιβάτες του να το αντιλαμβάνονται, μοιάζει με σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όμως, η τεχνολογία αναγνώρισης πινακίδων εξελίσσεται και πλέον ενσωματώνεται σε drones που δεν περιορίζονται σε στατικές κάμερες ή σε πύλες εισόδου. Και το πιο ανησυχητικό: συλλέγουν τεράστιο όγκο δεδομένων ανεξαρτήτως αν υπάρχει υποψία παραβατικότητας.

Εταιρείες στις ΗΠΑ, όπως η Flock Safety και η Motorola, ήδη διαφημίζουν τέτοιες λύσεις ως εργαλεία «για την ασφάλεια των πολιτών». Οι κάμερες αυτές δεν είναι απλώς καταγραφικά. Αναγνωρίζουν πινακίδες σε δευτερόλεπτα, διασταυρώνουν πληροφορίες με βάσεις δεδομένων και ειδοποιούν αυτόματα τις αρχές. Το αποτέλεσμα είναι ένα καθεστώς παρακολούθησης, όπου κάθε αυτοκίνητο μπορεί να είναι ύποπτο, χωρίς κανένα στοιχείο ή ένδειξη.

Οργανώσεις προστασίας της ιδιωτικότητας, όπως η Electronic Frontier Foundation, προειδοποιούν ότι τέτοιες τεχνολογίες συχνά οδηγούν σε λάθη, άδικους ελέγχους ή ακόμη και στοχευμένες παρακολουθήσεις. Το σοβαρότερο, όμως, είναι ότι σε αρκετές περιπτώσεις τέτοια προγράμματα εγκρίνονται από τοπικούς φορείς χωρίς δημόσια συζήτηση ή ενημέρωση.

