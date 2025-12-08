Χωρίς εμπορικά πλοία στις 11 Δεκεμβρίου: 24ωρη απεργία αποφάσισε η ΠΕΝΕΝ

Απεργία στα εμπορικά πλοία και μάλιστα με προοπτική κλιμάκωσης αποφάσισε για την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου η ΠΕΝΕΝ.

Στην ανακοίνωσή της για την 24ωρη απεργία αναφέρει μεταξύ άλλων τα βασικά αιτήματα της ΠΕΝΕΝ και των μελών της στην κατηγορία των πλοίων RO/RO (τύπος εμπορικού πλοίου):

- Καθορισμός των οργανικών συνθέσεων στα RO/RO σύμφωνα με τις πραγματικές τους ανάγκες.

- Υπογραφή ΣΣΕ με βάση τα ισχύοντα στην Ακτοπλοΐα.

- Ουσιαστική αναπροσαρμογή στα γκαραζιάτικα.

-Επίδομα επικινδυνότητας 15%

- Καθιέρωση 2 ρεπό τον μήνα (2 24ωρα εκτός πλοίου) για όλους τους μήνες του χρόνου στα πληρώματα των RO/RO .

Διευκρινίζουμε ότι στα περισσότερα πλοία δεν παρέχεται ρεπό όπως εθιμικά εφαρμόζεται στην Ακτοπλοΐας ενώ και όταν τα πλοία έχουν διανυκτέρευση επειδή η προβλήτα των RO/RO στο Κερατσίνι δεν επαρκεί για την πρόσδεση των πλοίων, ένα πλοίο μια φορά την βδομάδα βγαίνει στην ράδα του Πειραιά έχοντας μέσα εγκλωβισμένο το πλήρωμα!