Πόσες σφαίρες μπορεί να αντέξει ένα μεγάλο SUV;

Του Γιάννη Σκουφή

Το νέο της SUV, που εξελίχθηκε σε συνεργασία με την καναδική εταιρεία θωρακίσεων INKAS, παρουσιάστηκε στη βιετναμέζικη αγορά και απευθύνεται ξεκάθαρα σε υψηλόβαθμα στελέχη και κυβερνητικούς αξιωματούχους που χρειάζονται πολυτέλεια με… αντοχές πεδίου μάχης.

Το Lạc Hồng 900 LX βασίζεται στο υπάρχον VF 9 αλλά πωλείται σε δύο εκδόσεις: συμβατική και θωρακισμένη. Η δεύτερη πληροί τις προδιαγραφές VPAM VR7, δηλαδή μπορεί να αντέξει πυρά από τουφέκια, ακόμη και διατρητικά βλήματα, ενώ σε δοκιμές επιβίωσε από την ταυτόχρονη έκρηξη δύο χειροβομβίδων DM51 και 400 βολές με καθοδήγηση λέιζερ.

Το ενδιαφέρον είναι ότι παρά τη βαριά θωράκιση, το εξωτερικό του 900 LX δεν διαφέρει αισθητά από το στάνταρ μοντέλο. Υιοθετεί χρυσές λεπτομέρειες στη μάσκα, τα χερούλια και το λογότυπο στο καπό, ενώ το ίδιο μοτίβο συνεχίζεται στο εσωτερικό με δέρμα, ξύλο και χρυσό φινίρισμα, συνθέτοντας μια εικόνα πολυτέλειας που παραπέμπει περισσότερο σε προεδρική λιμουζίνα παρά σε SUV παραγωγής.

Από πλευράς τεχνικών χαρακτηριστικών, το θωρακισμένο 900 LX χρησιμοποιεί την ίδιας χωρητικότητας μπαταρία 123 kWh της CATL με το στάνταρ μοντέλο, όμως οι ηλεκτροκινητήρες του αποδίδουν 455 ίππους και 620 Nm ροπής. Ωστόσο, η επιπλέον ισχύς δεν αρκεί για να αντισταθμίσει το βάρος της θωράκισης, με το 0-100 χλμ./ώρα να απαιτεί 9,8 δεύτερα, έναντι 6,8 του απλού μοντέλου.

Όπως και να έχει πρόκειται για ένα σπάνιο παράδειγμα όπου ένα ηλεκτρικό SUV συνδυάζει κοσμική εμφάνιση με «στρατιωτική» προστασία. Αν και αρχικά απευθύνεται στη βιετναμέζικη αγορά, η συνεργασία της VinFast με την INKAS δείχνει τις βλέψεις και για διεθνή επέκταση σε άλλες αγορές, από το Ντουμπάι μέχρι το Μαϊάμι.