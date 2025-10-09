Dacia Hipster: Το ηλεκτρικό που προκαλεί

Πρόκειται για ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό τετράτροχο κατηγορίας L7, με μήκος μόλις 3 μέτρων και βάρος κάτω από 800 κιλά – ελαφρύτερο ακόμα και από ένα Mazda MX-5.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας