Dacia Hipster: Το ηλεκτρικό που προκαλεί
Η Dacia ξαναγράφει τους όρους της ηλεκτροκίνησης με το Hipster Concept, ένα μίνιμαλ ηλεκτρικό όχημα που απορρίπτει την τεχνολογική υπερβολή και επιστρέφει στην ουσία: την απλή, προσιτή μετακίνηση.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Πρόκειται για ένα τετραθέσιο ηλεκτρικό τετράτροχο κατηγορίας L7, με μήκος μόλις 3 μέτρων και βάρος κάτω από 800 κιλά – ελαφρύτερο ακόμα και από ένα Mazda MX-5.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Dacia Hipster: Το ηλεκτρικό που προκαλεί
09:39 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
Κρίσιμη αναμέτρηση με ψαγμένες επιλογές για την Εθνική!
09:19 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Ένα διπλό για αρχή» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
07:47 ∙ ΚΑΙΡΟΣ