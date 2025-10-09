Changan: Επίσημη έναρξη στην Ελλάδα με τα ηλεκτρικά SUV Deepal S05 και S07
Η Changan, ένας από τους μεγαλύτερους κινεζικούς ομίλους με έδρα το Chongqing, εισέρχεται δυναμικά στην ελληνική αγορά με τα Deepal S05 και Deepal S07, δύο μοντέλα που αντιπροσωπεύουν τη σύγχρονη φιλοσοφία της εταιρείας για ηλεκτρική μετακίνηση με ευρωπαϊκό χαρακτήρα.
Η εισαγωγή πραγματοποιείται από την Autohellas του Ομίλου Βασιλάκη, ένα από τα πλέον έμπειρα και ισχυρά γκρουπ της ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου.
