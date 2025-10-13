Jeep: Προσφορές που ανεβάζουν την αξία και ρίχνουν την τιμή του Avenger

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει όφελος έως 2.000 ευρώ, καλύπτοντας όλες τις εκδόσεις -θερμικές, υβριδικές και τετρακίνητες.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας