Η Nissan ανανεώνει το Ariya και χρησιμοποιεί infotainment Google
Η Nissan προχωρά στην πρώτη ουσιαστική ανανέωση του Ariya, του ηλεκτρικού SUV που σηματοδότησε την είσοδό της στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
Το ανανεωμένο μοντέλο αποκτά πιο καθαρές γραμμές, αναβαθμισμένη τεχνολογία και σύστημα infotainment βασισμένο στην πλατφόρμα της Google, ενώ η εμπορική του διάθεση στην Ευρώπη αναμένεται μέσα στο 2026.
