H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
Η Land Rover ετοιμάζει το πιο ανατρεπτικό Defender στην ιστορία της: ένα μικρό, αμιγώς ηλεκτρικό SUV που θα σταθεί κάτω από τον γνωστό Defender σε μέγεθος και τιμή, χωρίς όμως να χάσει το off-road DNA της βρετανικής μάρκας.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το νέο μοντέλο, που φημολογείται πως θα ονομάζεται Defender Sport ή Defender 80, έχει ήδη εντοπιστεί σε δοκιμές στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Διατηρεί τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σιλουέτα, αλλά σε πιο «κομψή» εκδοχή: λεπτά LED φωτιστικά, κλειστή μάσκα, επίπεδο καπό και «αιωρούμενη» διχρωμία οροφής.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Πέθανε ο Άλκης Γιαννακάς
ΕΛΛΑΔΑ
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:51 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Κολωνός: Έκρηξη από γκαζάκια σε είσοδο πολυκαταστήματος
09:47 ∙ LIFESTYLE
Ζόζεφιν για τον θάνατο της γιαγιάς της: «Είμαι πολύ καλά τώρα»
09:45 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Εντοπίστηκε σώος ο 42χρονος χειριστής SUP
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender
09:34 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πετρούπολη: Αλεπού αποπειράθηκε να κλέψει τσάντα με κρουασάν
06:32 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Μια «Βουτιά» στη Ζωή του Βλάσση Μπονάτσου
07:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Κληρονομιές: Πόσο αυξάνεται το ποσοστό που θα παίρνει ο επιζών σύζυγος
06:17 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ