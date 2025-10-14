H Land Rover ετοιμάζει μικρό και ηλεκτρικό Defender

Το νέο μοντέλο, που φημολογείται πως θα ονομάζεται Defender Sport ή Defender 80, έχει ήδη εντοπιστεί σε δοκιμές στους ευρωπαϊκούς δρόμους. Διατηρεί τη χαρακτηριστική τετραγωνισμένη σιλουέτα, αλλά σε πιο «κομψή» εκδοχή: λεπτά LED φωτιστικά, κλειστή μάσκα, επίπεδο καπό και «αιωρούμενη» διχρωμία οροφής.

