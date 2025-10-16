Mercedes Vision Iconic: Παρελθόν και μέλλον μαζί
Η Mercedes επαναπροσδιορίζει το σχεδιαστικό της μέλλον με το νέο Vision Iconic, ένα διθέσιο coupe που συνδυάζει νοσταλγία και καινοτομία.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η αισθητική του θυμίζει τις ένδοξες εποχές της αυτοκινητοβιομηχανίας των ’30s, με αναφορές σε θρυλικά μοντέλα όπως τα W108, W111 και 600 Pullman, ενώ η μεγάλη φωτιζόμενη “Iconic Grille” και οι επιθετικοί προβολείς φέρνουν μια σύγχρονη υπογραφή.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Volvo: η επόμενη γενιά ζωνών ασφαλείας βραβεύεται από το TIME
10:46 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Οκτώβριος με 10% έκπτωση σε όλα τα supermarket του efood από το Vodafone Thank you
10:05 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Βενιζέλος για τους θεσμούς: Η χώρα έχει καταστεί μη διακυβερνήσιμη
07:59 ∙ ΚΟΣΜΟΣ