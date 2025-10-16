Mercedes Vision Iconic: Παρελθόν και μέλλον μαζί

Η Mercedes επαναπροσδιορίζει το σχεδιαστικό της μέλλον με το νέο Vision Iconic, ένα διθέσιο coupe που συνδυάζει νοσταλγία και καινοτομία.

Mercedes Vision Iconic: Παρελθόν και μέλλον μαζί
Η αισθητική του θυμίζει τις ένδοξες εποχές της αυτοκινητοβιομηχανίας των ’30s, με αναφορές σε θρυλικά μοντέλα όπως τα W108, W111 και 600 Pullman, ενώ η μεγάλη φωτιζόμενη “Iconic Grille” και οι επιθετικοί προβολείς φέρνουν μια σύγχρονη υπογραφή.

