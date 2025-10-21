Το τρομακτικό ατύχημα του Στράτου Σταματάκη στην ανάβαση Βραχασίου και το μήνυμά του – Βίντεο

Ένα τρομακτικό ατύχημα είχε ο Στράτος Σταματάκης κατά τη διάρκεια του ράλι ανάβασης στο Βραχάσι της Κρήτης.

Για όσους δεν γνωρίζουν ο Στράτος Σταματάκης είναι ο πρώτος οδηγός ΑΜΕΑ που συμμετέχει σε αγώνες ταχύτητας στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα είναι και μέλος της ομάδας μπάσκετ με αμαξίδιο ΑΣΚΑ αλλά κυρίως ένας μαχητής της ζωής. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που αποδεικνύει καθημερινά και στην πράξη ότι η ζωή δεν σταματά λόγω μιας αναπηρίας.

Ο Στράτος Σταματάκης συμμετείχε στην 10η ανάβαση Βραχασίου που αποτελεί τον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης και πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (19/10). Ωστόσο, όπως δημοσιοποίησε και ο ίδιος στα social media κατά την διάρκεια του ράλι είχε ένα «τρομακτικό ατύχημα».

Δείτε το βίντεο από το ατύχημα:

Το μήνυμα που στέλνει ο ίδιος, αφού διαβεβαιώνει ότι είναι καλά στην υγεία του είναι ότι «δεν πρέπει να υπάρχουν ελαφριές εκπτώσεις στην ασφάλεια».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή του:

«Η σύγκρουση ήταν σφοδρή αλλά τα μέτρα προστασίας του αυτοκινήτου χάρη στον κατασκευαστή του Γιωργος Πουλακης λειτούργησαν άψογα.

Δεν πρέπει να υπάρχουν “ελαφριές” εκπτώσεις στην ασφάλεια ακριβώς για τέτοιες περιπτώσεις.

Η οργάνωση του Αθλητικός Όμιλος Κρήτης-Αοκρήτης έδρασε αστραπιαία και για την ασφαλή απομάκρυνση μου αλλά και για την ανώδυνη περισυλλογή του αυτοκινήτου και τους ευχαριστούμε.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους ήταν δίπλα μας για άλλη μια χρονιά στην προσπάθεια διάδοσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού και την συμπερίληψη των ατόμων με αναπηρία».

Με πληροφορίες από creta24.gr

