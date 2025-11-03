Ηλεκτρική επαναφορά για το μικρότερο επαγγελματικό της Daihatsu

Του Γιάννη Σκουφή

Η Daihatsu φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα, αυτή τη φορά με μηδενικές εκπομπές. Το νέο Midget X είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό concept με σχεδιασμό που παραπέμπει άμεσα στο αρχέτυπο τρίκυκλο του 1957 και την έκδοση του 1996, συνδυάζοντας ρετρό αισθητική με σύγχρονη λειτουργικότητα.

Το μικροσκοπικό επαγγελματικό αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου της Ιαπωνίας, ως μέρος του ευρύτερου περιπτέρου του ομίλου Toyota. Αν και πρόκειται για πρωτότυπο, η φιλοσοφία του είναι σαφής: να προσφέρει έναν πρακτικό, οικονομικό και ευέλικτο τρόπο μετακίνησης και μεταφοράς για τις καθημερινές ανάγκες.

Το Midget X διαθέτει θέση οδήγησης στο κέντρο και δύο μικρότερα καθίσματα δεξιά και αριστερά, ενώ πίσω υπάρχει ένας μεταβλητός χώρος φόρτωσης που θυμίζει σακίδιο πλάτης, το οποίο μπορεί να μετατραπεί είτε σε καρότσα είτε σε κουτί μεταφοράς.

Η σχεδίαση παραπέμπει στο παρελθόν με στρογγυλά LED φωτιστικά σώματα, παρμπρίζ «αεροπορικού» τύπου και τροχούς με ενσωματωμένα φώτα.

Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση: τιμόνι με ασυνήθιστο σχήμα, ειδικές θέσεις για μικροαντικείμενα -ακόμη και μπισκότα- και μηχανισμοί περιστροφής στις πίσω πόρτες και στο πορτμπαγκάζ. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Daihatsu θέλει να δώσει στο μικρό της ηλεκτρικό όχι μόνο χρηστικότητα, αλλά και προσωπικότητα.

Δεν υπάρχουν τεχνικά στοιχεία προς το παρόν, αλλά η προσέγγιση δείχνει πως η μάρκα σκέφτεται σοβαρά να προσφέρει και πάλι ένα Midget στην αγορά, αυτή τη φορά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης, εξηλεκτρισμένης εποχής.