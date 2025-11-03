Ηλεκτρική επαναφορά για το μικρότερο επαγγελματικό της Daihatsu

Με σχεδιαστικές αναφορές στο αρχέτυπο Midget του 1957 και νέα ηλεκτρική ταυτότητα, το νέο concept της Daihatsu στοχεύει σε όσους θέλουν κάτι απλό, πρακτικό και ξεχωριστό.

Newsbomb

Ηλεκτρική επαναφορά για το μικρότερο επαγγελματικό της Daihatsu
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Daihatsu φέρνει ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά της μοντέλα, αυτή τη φορά με μηδενικές εκπομπές. Το νέο Midget X είναι ένα πλήρως ηλεκτρικό concept με σχεδιασμό που παραπέμπει άμεσα στο αρχέτυπο τρίκυκλο του 1957 και την έκδοση του 1996, συνδυάζοντας ρετρό αισθητική με σύγχρονη λειτουργικότητα.

Το μικροσκοπικό επαγγελματικό αυτοκίνητο παρουσιάστηκε στην έκθεση αυτοκινήτου της Ιαπωνίας, ως μέρος του ευρύτερου περιπτέρου του ομίλου Toyota. Αν και πρόκειται για πρωτότυπο, η φιλοσοφία του είναι σαφής: να προσφέρει έναν πρακτικό, οικονομικό και ευέλικτο τρόπο μετακίνησης και μεταφοράς για τις καθημερινές ανάγκες.

Το Midget X διαθέτει θέση οδήγησης στο κέντρο και δύο μικρότερα καθίσματα δεξιά και αριστερά, ενώ πίσω υπάρχει ένας μεταβλητός χώρος φόρτωσης που θυμίζει σακίδιο πλάτης, το οποίο μπορεί να μετατραπεί είτε σε καρότσα είτε σε κουτί μεταφοράς.

Η σχεδίαση παραπέμπει στο παρελθόν με στρογγυλά LED φωτιστικά σώματα, παρμπρίζ «αεροπορικού» τύπου και τροχούς με ενσωματωμένα φώτα.

0105
0205
0305
0405
0505

Στο εσωτερικό κυριαρχεί μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση: τιμόνι με ασυνήθιστο σχήμα, ειδικές θέσεις για μικροαντικείμενα -ακόμη και μπισκότα- και μηχανισμοί περιστροφής στις πίσω πόρτες και στο πορτμπαγκάζ. Όλα αυτά αποδεικνύουν ότι η Daihatsu θέλει να δώσει στο μικρό της ηλεκτρικό όχι μόνο χρηστικότητα, αλλά και προσωπικότητα.

Δεν υπάρχουν τεχνικά στοιχεία προς το παρόν, αλλά η προσέγγιση δείχνει πως η μάρκα σκέφτεται σοβαρά να προσφέρει και πάλι ένα Midget στην αγορά, αυτή τη φορά προσαρμοσμένο στις ανάγκες της σύγχρονης, εξηλεκτρισμένης εποχής.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:20ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ vs Ανώτατο Δικαστήριο: Tι θα συμβεί αν ακυρωθούν οι δασμοί του - Το σενάριο που φοβάται ο Λευκός Οίκος

09:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφιακή κάρτα εργασίας σε νέους κλάδους από σήμερα - Τι αλλάζει

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στη Λάρισα: Βγήκε από το σπίτι με τον μπαλτά στο χέρι

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

09:03WHAT THE FACT

Ελαιόλαδο: Οι λεπτομέρειες στις ετικέτες που αποκαλύπτουν τις νοθείες - Η οδηγία της ΕΕ

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου για Chevron: «Η Ελλάδα γίνεται το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών σχέσεων»

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νίκου Μπιτσάκη που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα – Έγραψε τραγούδι για τον γιο του

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

08:41ΚΟΣΜΟΣ

Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 20 νεκροί και εκατοντάδες οι τραυματίες από σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα δικαστήρια – Μία προσαγωγή

08:32WHAT THE FACT

Η μουσική ως «ασπίδα» κατά της άνοιας – Μειώνει τον κίνδυνο έως και 39%

08:28ΕΛΛΑΔΑ

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

08:24ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Εφετείο η υπόθεση δολοφονίας του 19χρονου Άλκη Καμπανού

08:20ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Εργαζόμενος ήρωας «έσωσε ζωές» κατά την επίθεση στο τρένο - Κρίσιμη η κατάστασή του

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

08:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πότε αναρτώνται στο myCAR – Τι ισχύει για οχήματα σε ακινησία

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ηλεκτρική επαναφορά για το μικρότερο επαγγελματικό της Daihatsu

07:54ΚΟΣΜΟΣ

Tραμπ: «Δεν θα ξεκινήσουμε πόλεμο με τη Βενεζουέλα, αλλά οι μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες»

07:53ΕΛΛΑΔΑ

Σώθηκε 31χρονος ναυτικός έπειτα από πτώση στη θάλασσα νότια της Ηρακλειάς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:06ΕΛΛΑΔΑ

Πένθος για τον Νότη Σφακιανάκη - Πέθανε η σύζυγός του Κίλι

08:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται επικίνδυνα φαινόμενα - Η πρόβλεψη του Κλέαρχου Μαρουσάκη

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός αριθμός: Πότε κλείνει η πλατφόρμα - Τι θα γίνει εάν δεν εκδώσετε

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

08:28ΕΛΛΑΔΑ

«Φρούριο» τα Βορίζια μετά το μακελειό - Σήμερα η κηδεία του 39χρονου και οι φόβοι για συνέχιση της βεντέτας

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Γιάννης Λάλας: Η εκτέλεση στο σαλέ και τα καλάσνικοφ - Πώς διέφυγαν οι δράστες

06:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πολιτική» συνέντευξη Καρυστιανού: Τι λέει για νέα κόμματα, Τσίπρα και Μητσοτάκη - Τι είναι το Κύμα που η ίδια διέψευσε

07:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναδρομικά για 100.000 συνταξιούχους - Οι 3 συν 1 κατηγορίες δικαιούχων

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Θρήνος, σπαραγμός και φόβος για την επόμενη μέρα στο χωριό – Σήμερα η κηδεία του 39χρονου

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έφτασε στο χωριό η σορός του 39χρονου - Θρήνος και σπαραγμός στο σπίτι του

08:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια μεταξύ κουκουλοφόρων και ΜΑΤ έξω από τα δικαστήρια – Μία προσαγωγή

06:28LIFESTYLE

Αναλυτικός οδηγός μυθοπλασίας – Πού και τι ώρα θα δούμε όλες τις σειρές

07:27ΕΛΛΑΔΑ

Κορωπί: «Θα την πάρω πίσω στη Λιθουανία», λέει η μητέρα της 40χρονης που ξυλοκοπήθηκε από τον σύντροφό της

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Η υπερπανσέληνος του Νοεμβρίου θα είναι η μεγαλύτερη του 2025 - Έρχεται το «φεγγάρι του κάστορα»

07:34ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Κοινοί εγκληματίες και ντόπιοι οι δράστες - Ζευγάρι με παιδιά δύο από τα μέλη της σπείρας

06:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Το αλαλούμ στην κυβέρνηση με τα ΕΛΤΑ και η στοχοποίηση Χατζηδάκη, πρώην υπουργός έκπληξη με… φέτα, ο μετασχηματισμός της Metlen, η έκπληξη από τη ΔΕΗ και η αναλαμπή χωρίς ενθουσιασμό στην ΕΛΙΝΟΙΛ

08:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια - Το πρώτο διήμερο της νέας πρέσβη στην Ελλάδα

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 3 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του Νίκου Μπιτσάκη που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα – Έγραψε τραγούδι για τον γιο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ