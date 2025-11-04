Ram The Dude: Ένα αγροτικό με θήκη για καουμπόικο καπέλο

Του Γιάννη Σκουφή

Η Mopar έφτιαξε ένα ακόμη one-off concept για την έκθεση SEMA, αυτή τη φορά εμπνευσμένο από το Dodge Dude του 1970.

Μάλιστα, το όνομα «The Dude» επιστρέφει σε ένα Ram 1500 με διπλή καμπίνα, χαμηλωμένο αμάξωμα, έντονο πράσινο χρώμα και αρκετές ρετρό λεπτομέρειες. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει μια έξυπνη, αλλά αναπάντεχη προσθήκη: μια ειδική βάση στο ταμπλό για καουμπόικο καπέλο.

Εξωτερικά ξεχωρίζει από τις μαύρες ζάντες 22 ιντσών, τα πλευρικά γραφικά τύπου C-stripe και τις απολήξεις εξάτμισης που καταλήγουν μπροστά από τους πίσω τροχούς. Το καπό έχει διαφορετικό σχεδιασμό με μια μεγάλη εισαγωγή αέρα, ενώ στην πίσω πόρτα φιγουράρει ένα μεγάλο λογότυπο Ram.

Στο εσωτερικό, η Ram έχει τοποθετήσει μια «ράγα» πολλαπλών χρήσεων στο ταμπλό, δερμάτινα καθίσματα με πράσινες ραφές και σκούρες επενδύσεις θυρών.

Η βάση για το καπέλο -αν και φαίνεται σαν αστείο- έχει σχεδιαστεί από το εργοστάσιο και λειτουργεί ως ένα «παιχνιδιάρικο» στοιχείο, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την εικόνα των pickup σε περιοχές των ΗΠΑ όπου το καπέλο είναι καθημερινό αξεσουάρ.

Το σπέσιαλ «αγροτικό» εφοδιάζεται με τον γνωστό -από το 1500- V8 HEMI των 5.700 κυβικών, ο οποίος αποδίδει 395 ίππους και συνδυάζεται με φίλτρο εισαγωγής ψυχρού αέρα από την Mopar.

Το The Dude δεν είναι για όλους, ούτε αποτελεί μια σοβαρή πρόταση παραγωγής (βέβαια, κανείς δεν ξέρει…). Αναμφίβολα, όμως, τραβάει την προσοχή και δείχνει πως ακόμα και ένα εργοστασιακό pickup μπορεί να γίνει... λίγο πιο καουμπόικο.