Η Ευρώπη «αυτοκτονεί» με την απαγόρευση των κινητήρων;
Η Ευρώπη βαδίζει ολοταχώς προς ένα αδιέξοδο που μοιάζει περισσότερο με ιδεολογική εμμονή παρά με ρεαλιστική πολιτική επιλογή.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Από το 2035, η πώληση νέων αυτοκινήτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα αποτελεί παρελθόν, στο όνομα της «πράσινης μετάβασης».
Όμως πίσω από τα συνθήματα περί «καθαρής ενέργειας» και «ουδετερότητας άνθρακα», ξεπροβάλλει ένα σχέδιο που απειλεί να υπονομεύσει την ίδια τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:50 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Η Ευρώπη «αυτοκτονεί» με την απαγόρευση των κινητήρων;
10:00 ∙ ΥΓΕΙΑ
Διατροφή και μεταβολικό σύνδρομο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ