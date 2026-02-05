Εισβολή των Κινέζων και στο Gran Turismo!
Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το Gran Turismo 7 ανοίγει την πόρτα του σε ένα κινεζικό αυτοκίνητο παραγωγής, σηματοδοτώντας μια μικρή αλλά ουσιαστική αλλαγή στο πώς αντιμετωπίζεται πλέον η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ακόμη και στον πιο «παραδοσιακό» ψηφιακό χώρο του motorsport.
Η αφορμή είναι το update 1.67 του παιχνιδιού, που φέρνει στο grid το Xiaomi SU7 Ultra, την κορυφαία και πιο ισχυρή εκδοχή του πρώτου ηλεκτρικού sedan της Xiaomi.
Εισβολή των Κινέζων και στο Gran Turismo!
