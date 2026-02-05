Τραγωδία στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος σε ιστιοπλοϊκό στη Μαρίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ηλικιωμένος κατοικούσε επί δεκαετίες στο σκάφος 

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος 

ΕΛΛΑΔΑ
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε Λιμενικό και Αστυνομία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας σε ιστιοπλοϊκό στη Μαρίνα της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr το σκάφος βρισκόταν βρισκόταν σε σημείο οπού συνήθως πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ η ίδια πηγή αναφέρει ότι σε αυτό ζούσε για δεκαετίες ο ηλικιωμένος.

Σκάφος Καλαμάτα

Το σκάφος στο οποίο φέρεται να έμενε για δεκαετίες ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Σκάφος Καλαμάτα

Το σκάφος στο οποίο φέρεται να έμενε για δεκαετίες ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός

