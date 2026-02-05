Τραγωδία στην Καλαμάτα: Εντοπίστηκε νεκρός ηλικιωμένος σε ιστιοπλοϊκό στη Μαρίνα

Το σημείο στο οποίο εντοπίστηκε νεκρός ο ηλικιωμένος

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 5 Φεβρουαρίου σε Λιμενικό και Αστυνομία, καθώς νεκρός εντοπίστηκε ένας ηλικιωμένος άνδρας σε ιστιοπλοϊκό στη Μαρίνα της Καλαμάτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr το σκάφος βρισκόταν βρισκόταν σε σημείο οπού συνήθως πραγματοποιούνται εργασίες, ενώ η ίδια πηγή αναφέρει ότι σε αυτό ζούσε για δεκαετίες ο ηλικιωμένος.

Το σκάφος στο οποίο φέρεται να έμενε για δεκαετίες ο ηλικιωμένος που εντοπίστηκε νεκρός tharrosnews.gr

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι ο θάνατος οφείλεται σε παθολογικά αίτια.