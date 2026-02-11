Αποκάλυψη: Αυτό είναι το σαλόνι της ηλεκτρικής Ferrari Luce
Η Ferrari έκανε μια από τις πιο τολμηρές κινήσεις της σύγχρονης ιστορίας της, αναθέτοντας τον σχεδιασμό του εσωτερικού της ηλεκτρικής Luce στους Jony Ive -ο άνθρωπος σχεδίασε το iPhone- και του ελληνικής καταγωγής από την πλευρά της μητέρας του Marc Newson, ιδρυτές της LoveFrom.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η απόφαση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της μάρκας και κάθε λεπτομέρεια αναμένεται να περάσει από αυστηρή κριτική.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:25 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νίκος Παππάς: Επικυρώθηκε η διαγραφή του ευρωβουλευτή από τον ΣΥΡΙΖΑ
10:24 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με τη SUEZ INTERNATIONAL
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αποκάλυψη: Αυτό είναι το σαλόνι της ηλεκτρικής Ferrari Luce
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
21:33 ∙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ