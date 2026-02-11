Ζει μόνος του σε ένα σπίτι από λάσπη του 1920: «Πάντα κάποιος περνά να με δει»
Ηλικιωμένος επέλεξε να αφήσει την πόλη και να επιστρέψει στις ρίζες του
Ο Φρανσίσκο Ματίας είναι 80 ετών και ζει σε ένα μικρό χωριό στο εσωτερικό της βορειοανατολικής Βραζιλίας. Το σπίτι του δεν έχει τίποτα από όσα θεωρούμε σήμερα αυτονόητα, αλλά έχει κάτι που σπανίζει: χρόνο. Πολύ χρόνο.
