Ο ακούρευτος οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι τελικά εκατομμυριούχος;

Ο φίλαθλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που έχει κερδίσει χιλιάδες followers με το μαλλί του βρέθηκε μία νίκη μακριά από το κούρεμα, αλλά και πάλι δεν θα καθίσει στην καρέκλα του μπαρμπέρη. Όσο όμως μεγαλώνουν τα μαλλιά του πολλοί θεωρούν ότι φουσκώνουν και οι τραπεζικοί λογαριασμοί του. Είμαι όμως έτσι;

Η πρόκληση που έγινε viral

Όλα ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2024, όταν ο 29χρονος Φρανκ Ιλέτ, όντας απογοητευμένος από την αστάθεια της αγαπημένης του ομάδας στο γήπεδο, ορκίστηκε ότι δεν θα έκοβε τα μαλλιά του μέχρι να κερδίσουν πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.

«Ξεκίνησε απλά για πλάκα, πραγματικά», δήλωσε ο Ιλέτ στο Sky Sports. «Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό να φέρω λίγο χιούμορ σε μια οδυνηρή περίοδο για τους οπαδούς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ».

Ωστόσο, δυστυχώς για τον Ιλέτ, δεν το είδαν όλοι ως κάτι αστείο και μάλιστα δέχτηκε επίθεση από έναν άλλο οπαδό τον Σεπτέμβριο του 2025. «Δεν ήταν ποτέ η πρόθεσή μου να αναδείξω τα μειονεκτήματα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά να διαδώσω θετική ενέργεια και χιούμορ», επιμένει ο Ιλέτ.

Μέχρι και τις 10 Φεβρουαρίου, η υπόσχεση του Ιλέτ έχει κρατήσει για 493 ημέρες - δηλαδή ένα έτος, τέσσερις μήνες και οκτώ ημέρες. Όμως, χθες έφτασε μία ανάσα από την ολοκλήρωση της πρόκλησης, καθώς η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κερδίσει τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια και αγωνίζονταν ενάντια στην Γουέστ Χαμ. Όμως και πάλι δεν τα κατάφερε, καθώς έμεινε στο 1-1.

Έτσι, σχεδόν 16 μήνες αργότερα, τα μαλλιά του Ιλέτ έχουν φτάσει τα 25 εκατοστά και η ομάδα του απέχει και πάλι πέντε νίκες.

Η εμπορική εκμετάλλευση της φήμης

Η ιστορία του Ιλέτ έχει προσελκύσει τεράστια προσοχή, με τον λογαριασμό του στο Instagram να συγκεντρώνει πάνω από 200.000 followers. Έχει συνεργαστεί με την εταιρεία στοιχημάτων Paddy Power για διαφημιστικά spots και δημιούργησε δική του επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιπλέον, έχει δώσει συνεντεύξεις σε δημοσιογράφους από όλο τον κόσμο και έχει γίνει μια cult φιγούρα μεταξύ των οπαδών στο Old Trafford.

Η αλήθεια για τα κέρδη

Παρά τις φήμες περί εκατομμυρίων, ο Ιλέτ διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς σε συνέντευξή του στο The Sun. «Δεν είμαι σίγουρα ο εκατομμυριούχος που νομίζουν κάποιοι», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «δεν αμείβεται τόσο καλά όσο πιστεύουν μερικοί». Ο ίδιος επισήμανε ότι τα οικονομικά κέρδη δεν ήταν ποτέ ο πρωταρχικός λόγος για να ξεκινήσει την πρόκληση.

Φιλανθρωπική διάσταση

Αντί να επικεντρωθεί στα προσωπικά κέρδη, ο Ιλέτ έχει στρέψει την προσοχή του σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες. Αρχικά συγκέντρωσε χρήματα για την οργάνωση MIND UK και στη συνέχεια άρχισε να υποστηρίζει το Little Princess Trust, φιλανθρωπικό οργανισμό που προσφέρει δωρεάν περούκες από φυσικά μαλλιά σε παιδιά που έχασαν τα μαλλιά τους λόγω καρκίνου.

Μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει περίπου 6.000 λίρες για το συγκεκριμένο σκοπό, ξεπερνώντας κατά πολύ τον αρχικό του στόχο των 500 λιρών. Τα μαλλιά του, που έχουν φτάσει το απαιτούμενο μήκος, θα γίνουν δωρεά στην οργάνωση μόλις επιτευχθεί η πέμπτη συνεχόμενη νίκη.

Το τίμημα της πρόκλησης

Ο Ιλέτ παραδέχτηκε ότι η μεγαλύτερη δυσκολία δεν ήταν οικονομική αλλά πρακτική. «Το πραγματικό πρόβλημα ήταν η όρασή μου. Ευτυχώς φοράω γυαλιά που κρατούν κάπως την αφέλειά μου. Τις περισσότερες φορές μετά βίας μπορώ να δω», εξομολογήθηκε. Παρά τις δυσκολίες, έχει αγκαλιάσει την προσοχή που έχει λάβει και σχεδιάζει να συνεχίσει να δημιουργεί ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, αν και όχι καθημερινά όπως μέχρι τώρα.

