Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

Έως ημ/νία και ώρα

Από ημ/νία και ώρα

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 10:00:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 121 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 10:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΚΧΟΥ έως κάθετο: ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ 163 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 10:30:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ 162 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 11:00:00 πμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΘΟΡΙΚΙΩΝ έως κάθετο: ΘΡΙΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ απο κάθετο: ΘΟΡΙΚΙΩΝ έως κάθετο: ΘΡΙΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΡΙΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΟΡΙΚΙΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ 165 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 12:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΦΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 161 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 12:00:00 μμ Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 125 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΙΦΝΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΗΡΗΙΔΕΣ - ΓΑΛΑΝΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1518 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΣΑ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - Λ.ΘΟΡΙΚΟΥ - ΛΕΥΚΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 1565 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΒΟΥΛΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΟΔΟΥ απο κάθετο: ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΠΡΟΟΔΟΥ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 128 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΑΙΓΑΛΕΩ Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ 93 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Ζυγά οδός:ELIKVNOS NO 24 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ 133 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 3:00:00 μμ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 50 - 52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 - 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 3:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΦΙΛΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ. 126 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΑΠΟ ΚΑΛΒΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 122 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗ. 127 Κατασκευές

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 153 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΚΑΨΑΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 363 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΗΡΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΟΝΑΤΑ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ 363 Λειτουργία

11/2/2026 8:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΛΑΜΑΡΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ απο κάθετο: ΦΛΑΜΑΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ 157 Λειτουργία

11/2/2026 9:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΝΙΚΑΙΑΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΗΝΤΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Συντήρηση

11/2/2026 9:30:00 πμ 11/2/2026 11:30:00 πμ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 11 έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ 122 Κατασκευές

11/2/2026 10:00:00 πμ 11/2/2026 1:00:00 μμ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΝΗΣΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΣ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΟΥ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΧΑΡΑΣ, ΕΜΜ.ΧΡΙΣΤΟΦΗ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΑΝΕΜΩΝΗΣ. 120 Κατασκευές

11/2/2026 10:00:00 πμ 11/2/2026 4:00:00 μμ Π.ΨΥΧΙΚΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ. 123 Κατασκευές

11/2/2026 11:00:00 πμ 11/2/2026 3:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ 95 Κατασκευές

11/2/2026 11:00:00 πμ 11/2/2026 3:00:00 μμ ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ 126 Κατασκευές

11/2/2026 12:00:00 μμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ 154 Λειτουργία

11/2/2026 1:00:00 μμ 11/2/2026 3:30:00 μμ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΝΟ 21 έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟ 1 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 8 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ 123 Κατασκευές

11/2/2026 2:00:00 μμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Μονά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 160 Λειτουργία

11/2/2026 2:00:00 μμ 11/2/2026 4:00:00 μμ ΑΘΗΝΑΙΩΝ Ζυγά οδός:ΚΑΡΘΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ 30 Λειτουργία