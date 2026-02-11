Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (11/2) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Τετάρτη, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή ηλεκτροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 10:00:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΕΝΤΕΛΗΣ απο κάθετο: ΥΜΗΤΤΟΥ έως κάθετο: Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:Λ. ΑΜΦΙΘΕΑΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΑΝΔΡΕΑ ΣΥΓΓΡΟΥ έως κάθετο: ΝΑΖΛΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
121
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΒΥΡΩΝΟΣ απο κάθετο: ΒΑΚΧΟΥ έως κάθετο: ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
163
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 10:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ απο κάθετο: ΦΑΝΑΡΙΩΤΩΝ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ από: 08:00 πμ έως: 10:30 πμ
162
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ απο κάθετο: ΘΟΡΙΚΙΩΝ έως κάθετο: ΘΡΙΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ απο κάθετο: ΘΟΡΙΚΙΩΝ έως κάθετο: ΘΡΙΑΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΘΡΙΑΣΙΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά οδός:ΘΟΡΙΚΙΩΝ απο κάθετο: ΜΥΡΜΙΔΟΝΩΝ έως κάθετο: ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:00 πμ
165
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 12:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΦΕΙΟΥ απο κάθετο: ΜΑΙΝΕΜΕΝΗΣ έως κάθετο: ΣΠΗΛΑΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
161
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 12:00:00 μμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑΣ απο κάθετο: ΠΡΟΙΚΟΝΝΗΣΟΥ έως κάθετο: ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
125
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΣΑΡΩΝΙΔΑ - Λ.ΣΟΥΝΙΟΥ ΑΠΟ ΣΙΦΝΟΥ ΕΩΣ ΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΝΗΡΗΙΔΕΣ - ΓΑΛΑΝΑΙΩΝ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1518
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΛΑΥΡΙΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΑ - ΜΙΚΡΟΛΙΜΑΝΟ - ΠΕΥΚΩΝ - ΑΝΘΕΩΝ - ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ - ΚΡΑΣΣΑ - ΑΤΤΑΛΕΙΑΣ - ΑΝΟΙΞΕΩΣ - Λ.ΘΟΡΙΚΟΥ - ΛΕΥΚΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
1565
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΒΟΥΛΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΠΡΟΟΔΟΥ απο κάθετο: ΡΑΛΛΗ έως κάθετο: ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ απο κάθετο: ΠΡΟΟΔΟΥ έως κάθετο: ΕΙΡΗΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
128
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΑΙΓΑΛΕΩ
Κ.ΒΑΡΝΑΛΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΠ.ΠΑΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΚΟΥ
93
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ζυγά οδός:ELIKVNOS NO 24 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
133
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 3:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ζυγά οδός:ΑΚΤΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 50 - 52 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΑΠΟΣΤΟΛΗ 1 - 3 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά οδός:ΒΟΥΔΟΥΡΗ 15 απο κάθετο: έως κάθετο: από: 08:00 πμ έως: 03:00 μμ
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 3:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Δ.ΦΙΛΙΟΥ, ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΠΟ ΥΨΟΣ ΤΣΟΥΝΤΑ ΕΩΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ.
126
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Β' ΑΠΟ ΚΑΛΒΟΥ ΕΩΣ ΛΕΩΦ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ.
122
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΒΕΝΤΟΥΡΗ, ΒΟΥΤΣΙΝΑ, ΑΣΠΑΣΙΑΣ, ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ, ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΓ.ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ, ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΚΑΙ ΛΕΩΦ.ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΤΟΥΡΗ.
127
Κατασκευές
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΟΠΟΝΤΙΩΝ ΛΟΚΡΩΝ έως κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ απο κάθετο: ΓΚΑΝΟΓΙΑΝΝΗ έως κάθετο: 34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:34ΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΓΡΑΜΜΟΥ απο κάθετο: Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
153
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΚΑΛΥΒΙΑ - ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ - ΒΕΛΑΝΙΔΙΩΝ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΝΕΦΕΛΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΔΑΒΑΚΗ ΠΙΝΔΟΥ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ - ΚΑΨΑΛΗ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
363
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
ΛΑΓΟΝΗΣΙ - ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ - ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΠΙΠΙΝΟΥ - ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΚΑΛΥΒΙΩΝ - ΘΗΡΑΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΓΟΝΑΤΑ - ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
363
Λειτουργία
11/2/2026 8:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ απο κάθετο: ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΑΙΔΡΑΣ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ έως κάθετο: ΑΜΦΙΚΤΥΩΝΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΥΓΜΑΛΙΩΝΟΣ απο κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ έως κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά οδός:ΦΛΑΜΑΡΙΩΝ απο κάθετο: ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ έως κάθετο: ΑΚΑΜΑΝΤΟΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Ζυγά οδός:ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ απο κάθετο: ΦΛΑΜΑΡΙΩΝ έως κάθετο: ΑΠΟΣΤ. ΠΑΥΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
157
Λειτουργία
11/2/2026 9:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΚΡΗΝΗΣ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ έως κάθετο: ΟΛΥΜΠΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ απο κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΔΙΣΤΟΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΥΚΗΝΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΗΝΤΑ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΓΡΙΒΑ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΠΛΑΤΩΝΟΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ έως κάθετο: ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΓΗΣΙΛΑΟΥ απο κάθετο: ΣΜΥΡΝΗΣ έως κάθετο: ΜΠΟΤΣΑΡΗ από: 09:00 πμ έως: 04:00 μμ
Συντήρηση
11/2/2026 9:30:00 πμ
11/2/2026 11:30:00 πμ
ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ απο κάθετο: ΙΩΑΝΝΟΥ ΦΙΞ έως κάθετο: ΚΡΟΝΟΥ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΡΟΝΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ απο κάθετο: ΛΕΩΦ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ ΝΟ 11 έως κάθετο: ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ από: 09:30 πμ έως: 11:30 πμ
122
Κατασκευές
11/2/2026 10:00:00 πμ
11/2/2026 1:00:00 μμ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΧΑΛΚΗΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΑΝΟΙΞΕΩΣ, ΕΙΡΗΝΗΣ, ΝΗΣΩΝ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΦΙΛΙΑΣ, ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ, ΣΕΒΔΙΚΙΟΥ, ΜΗΛΙΤΟΥ, ΒΟΣΠΟΡΟΥ, Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ, ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ, ΟΥΛΩΦ ΠΑΛΜΕ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΥΔΡΑΣ, ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΧΑΡΑΣ, ΕΜΜ.ΧΡΙΣΤΟΦΗ. ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, ΑΝΕΜΩΝΗΣ.
120
Κατασκευές
11/2/2026 10:00:00 πμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
Π.ΨΥΧΙΚΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΙΤΗΣ.
123
Κατασκευές
11/2/2026 11:00:00 πμ
11/2/2026 3:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ απο κάθετο: ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ έως κάθετο: ΝΥΜΦΩΝ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΝΕΑΡΧΟΥ απο κάθετο: ΤΥΣΣΑΝΔΡΟΥ έως κάθετο: ΔΑΙΔΑΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:00 μμ
95
Κατασκευές
11/2/2026 11:00:00 πμ
11/2/2026 3:00:00 μμ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΑΡΕΩΣ απο κάθετο: ΣΚΟΠΑ έως κάθετο: ΑΠΕΛΛΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΑΠΕΛΛΟΥ απο κάθετο: ΑΡΕΩΣ έως κάθετο: ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ από: 11:00 πμ έως: 03:00 μμ
126
Κατασκευές
11/2/2026 12:00:00 μμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ απο κάθετο: ΤΡΙΤΑΙΑΣ έως κάθετο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ απο κάθετο: ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ έως κάθετο: ΠΛΑΤΩΝΟΣ από: 12:00 μμ έως: 04:00 μμ
154
Λειτουργία
11/2/2026 1:00:00 μμ
11/2/2026 3:30:00 μμ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ απο κάθετο: ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ ΝΟ 21 έως κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΧΡΥΣ. ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Μονά οδός:ΗΠΕΙΡΟΥ ΝΟ 1 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ Ζυγά οδός:25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΝΟ 8 από: 01:00 μμ έως: 03:30 μμ
123
Κατασκευές
11/2/2026 2:00:00 μμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ απο κάθετο: ΚΡΙΤΩΝΟΣ έως κάθετο: ΑΝΤΗΝΟΡΟΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
160
Λειτουργία
11/2/2026 2:00:00 μμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΚΑΡΘΑΙΟΥ απο κάθετο: ΚΥΘΝΟΥ έως κάθετο: ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
30
Λειτουργία
11/2/2026 2:00:00 μμ
11/2/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΓΟΥΣ απο κάθετο: ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ έως κάθετο: ΑΛΑΜΑΝΑΣ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
166
Λειτουργία